Pitos y abucheos a la ministra socialista de Transporte en Valladolid : "Dimisión, cómprate un camión"

viernes 18 de marzo de 2022 , 17:49h

Un centenar de transportistas ha abucheado a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, durante su asistencia a un acto organizado en Valladolid en el que también han pedido su dimisión por no atender a los problemas del sector.



A gritos de «ministra dimisión, cómprate un camión», los concentrados han subrayado que «son transportistas, no terroristas» y han exclamado que ellos no pertenecen a ninguna organización de la extrema derecha.



En una pancarta en la que se podía leer «SOS transporte, por un transporte digno», los concentrados han recordado que en España 57.000 transportistas solamente tienen un camión y deben «plegarse a los intereses de grandes compañías».



La ministra Raquel Sánchez ha participado hoy en el acto de colocación de la primera piedra de la nueva planta de montaje de autobuses y vehículos comerciales ligeros eléctricos de Switch Mobility en Valladolid.