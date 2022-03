400 camiones toman las calles de Ciudad Real y reivindican soluciones para el sector

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 18 de marzo de 2022 , 17:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Plataforma en Defensa del Sector del Transporte en la provincia de Ciudad Real ha cifrado en un 90 por ciento el seguimiento de los paros este viernes, defendiendo que son una plataforma "totalmente apolítica" que se manifiesta porque quieren desempeñar un trabajo rentable, que no les lleve a la "asfixia" económica.



Carretero, ha señalado que el paro ha sido secundado por unas 500 cabezas tractoras de la provincia, añadiendo que lo hacen de manera pacífica y reclamando que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, los debe tener en cuenta porque no son una minoría.



Asimismo, ha lamentado que se difundan "bulos" sobre su vinculación política porque lo único que defienden es que su profesión sea "rentable". "No somos alborotadores, ni de ultraderecha, somos los mismos estuvimos en la pandemia ayudando a la sociedad para que las estanterías estuvieran llenas"



En la misma línea, se ha manifestado Vicenta Lozano, una empresaria del sector, que ha reivindicado que la ultraderecha no está detrás de sus propuestas. "Somos gente trabajadora, autónoma, no somos una minoría que boicotea el país, somos una mayoría, porque la minoría está trabajando".



Entre sus demandas reclama que no se puede trabajar "bajo mínimos", debido a la subida de los precios de los carburantes, por lo que esta empresaria ha pedido una bajada de impuestos, porque quieren "trabajar honradamente".



"Quien mueve el país es la pequeña y mediana empresa, queremos tener trabajo y un trabajo digno, que vivamos del transporte dignamente, no generando pérdidas como hasta ahora", ha afirmado.



Decenas de cabinas conducidas por transportistas, a los que se han sumado numerosos tractores manejados por agricultores, han logrado salir este viernes desde las inmediaciones del cementerio municipal de Puertollano (Ciudad Real) para dirigirse hacia la variante del Minero, en el cerro de Santa Ana, desde donde han inundado a la población con una potente bocinada que se ha escuchado en todo el municipio.



Pese a que en principio la protesta no había sido autorizada por la Subdelegación del Gobierno, la comitiva, escoltada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha entrado en la ciudad por la Avenida de Andalucía, para dirigirse posteriormente a la variante del minero con dirección a la calle Malagón.



Desde aquí los manifestantes se han dirigido a la rotonda del parque del Terri, en la salida hacia Córdoba de la carretera N-420.



La protesta ha transcurrido sin incidentes, mientras prosiguen los piquetes informativos en cumplimiento del paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional por la Defensa del Sector del Transporte iniciado este lunes, respaldado por la patronal local FEPU y por numerosos agricultores de la zona.