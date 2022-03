El PP-CLM instalará mañana carpas de recogida de firmas en las cinco provincias de CLM contra la subida de la luz, de los combustibles y del gas y contra el impuesto de Page por beber agua

viernes 18 de marzo de 2022

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha animado hoy a todos los castellanomanchegos a que firmen en contra de la política de subida de impuestos de los Gobiernos socialistas para que Sánchez y Page “saquen sus manos” de los bolsillos de los ciudadanos.



Así se ha pronunciado Agudo, en rueda de prensa, donde ha adelantado que mañana el PP-CLM instalará carpas de recogida de firmas en las cinco capitales de la región ante el “hartazgo” cada vez más fuerte de los ciudadanos por la subida “injusta e insoportable” de impuestos a las que nos tiene condenados los Gobiernos socialistas.



En este sentido, ha recordado que la situación es ya “insoportable” y que las familias castellanomanchegas “ya no pueden más”, al igual que ya no pueden más los sectores más perjudicados por esta subida de impuestos que son aquellos que generan riqueza y empleo, ya que se trata del tejido empresarial más representativo de España y de Castilla-La Mancha.



De esta manera, ha Agudo ha preguntado “alto y claro” al Gobierno de Sánchez y Page a qué están esperando para tomar medidas y frenar esta situación insoportable, y, al mismo tiempo, ha vuelto a exigir una bajada inmediata de impuestos.



Por eso, la secretaria general del PP-CLM espera que los ciudadanos firmen en contra de esta subida de impuestos del gas, la luz, el combustible, de los precios de la cesta de la compra y del nuevo impuesto que se ha “inventado” Page, -el impuesto al agua-, por el que pretende recaudar 70 millones de euros y cobrar por “solo abrir el grifo”.



Así mismo, ha insistido en que se ha llegado a un punto en el que las familias “no pueden aguantar más” y van a tener que decidir entre “pagar la factura de la luz o el gas o hacer la compra”, y que “no van a poder llenar el depósito de sus vehículos para ir a trabajar”.



“Lo que no puede ser es que tengamos gobiernos que pretenden enriquecerse a costa de empobrecer a los ciudadanos”, ha indicado.



Además de esto, ha denunciado que sectores tan importantes como el sector agroalimentario, que representa el 17 por ciento del PIB regional, están al límite y asfixiados por esta injustificada subida de impuestos.



Por eso, el mundo rural se manifestará en Madrid, el próximo domingo, “porque ya no puede más”, y ha anunciado que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, asistirá para defender los intereses del campo castellanomanchego.



Así, ha preguntado a Page si él también va a acudir a esta concentración, aunque, el PP-CLM “duda que lo haga”, ya que, “lejos de tomar medidas” su portavoz en las Cortes Regionales afirmó ayer que “al campo le va bien”.



También, ha recordado que a un agricultor de cualquier pueblo de esta tierra le cuesta arrancar el tractor el doble “que hace un año” al igual que le cuesta abonar la tierra el doble que hace un año por culpa de las medidas fiscales de los Gobiernos socialistas.



Por eso, ha asegurado que “es una pena” que no haya Gobiernos que sepan gestionar, que sepan escuchar y que sepan comprender la situación por la que están atravesando miles de familias que ya no pueden más porque los socialistas están haciendo lo mejor que saben hacer, que es “arruinar a nuestra tierra y a los españoles”.



Agudo ha lamentado que Castilla-La Mancha es la región en la que más ha subido el IPC, un 9 por ciento, y Page, “lejos de bajar impuestos y tomar medidas” ni siquiera se atreve a exigir a su jefe Sánchez que lo haga.



“Tanto que le gusta a Page medirse con Feijóo, más vale que aprenda de él, ya que ha conseguido que el Gobierno de Sánchez se replantee su política fiscal hace unos días”.



Sin embargo, “poco nos fiamos” de que Sánchez y su Gobierno vaya a tomar medidas de rebaja fiscal, puesto que los socialistas han demostrado que siempre “se ponen de perfil” cuando hay una crisis, como ya ha ocurrido en pandemia y con la borrasca Filomena.



Por todo lo anterior, ha señalado que el PP-CLM no sabe a qué esperan Sánchez y Page para tomar decisiones y medidas y bajar los impuestos y “no se puede esperar al 28 de marzo o al mes de abril”, hay que actuar ya.



Frente a ello, el presidente Paco Núñez seguirá exigiendo una bajada generalizada de impuestos y que “se saque las manos de los bolsillos de los ciudadanos” ante una situación que ya se ha convertido en insostenible.