Lamola asegura que “estamos ante el Gobierno más MEDIOCRE de los 40 años de democracia”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 18 de marzo de 2022 , 13:21h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El senador del Partido Popular por Guadalajara, José Luis González Lamola, ha afirmado esta mañana que “estamos ante el Gobierno más mediocre de los 40 años de democracia”. Lamola ha firmado que “están más preocupados en buscar culpables que en encontrar soluciones, en darse codazos entre sus socios que en representar los intereses generales”.



Así se ha pronunciado el senador del PP esta mañana en rueda de prensa donde, además, ha aseverado que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez “se está forrando” con el incremento de la luz y de la gasolina “porque la mitad de precio de la luz y los carburantes son impuestos”. También ha criticado que no hayan adoptado ya “medidas urgentes y concretas” y que estemos esperando hasta el día 29 de marzo.



Lamola ha subrayado que con un IPC del 7,8%, y la energía más cara, el Estado recauda más IVA y desde el PP pedimos “una rebaja fiscal para tratar de ajustar todo lo extraordinario que está recaudando y, de este modo, se pueda devolver a los ciudadanos vía rebaja fiscal”. Defendemos, ha añadido, “una bajada de impuestos responsable para que el Estado no tenga problemas con las cuentas y se puedan garantizar los servicios públicos”.



El parlamentario nacional ha criticado que después de tantos meses de subida de los precios “lo único que han hecho los socialistas ha sido más impuestos y más deuda”. Lamola ha apuntado que no pueden pedir a los españoles que bajen la calefacción y hagan un esfuerzo “mientras el Gobierno no baja los impuestos”.



En un momento como este, las familias, las pymes y los autónomos “están con el agua al cuello y hay que ayudarles”. Además, ha mostrado su preocupación por el momento “tan delicado que están atravesando” los sectores de la industria, los pescadores y de los transportistas.



Crisis sector agroalimentario



El senador popular también se ha referido a la difícil situación que afecta al sector agroalimentario, que representa el 17% del PIB de Castilla-La Mancha, y ha aseverado que si no adoptan medidas urgentes “está en peligro la propia viabilidad de muchas explotaciones agrarias y el propio abastecimiento de alimentos a la sociedad”.



Lamola ha recordado que es el sector más potente de la región, “el que más factura en exportación, el que más volumen de materia prima y producto transformado traslada a nivel internacional, el que nos da prestigio como región, el que exporta calidad, bienestar animal y seguridad alimentaria”.



Ante esta situación, el parlamentario nacional ha reprochado al Gobierno socialista de Page, que ayer votara en contra, en el Pleno de las Cortas Regionales, de la propuesta del PP-CLM, de Paco Núñez, que proponía una batería de medidas fiscales y económicas. Entre otras cuestiones contemplaba acelerar los pagos que están pendientes de la PAC de 2021, que se anticiparan los pagos de la PAC de 2022, una bajada de impuestos, la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones y de Actos Jurídicos Documentados, una bajada en el de Transmisiones o la revisión del Plan Estratégico de la PAC como consecuencia de la invasión rueda a Ucrania. Además de un Plan de Choque dotado con 10 millones “para poder ayudar a paliar la fuerte subida de los costes de producción, además de bonificaciones para el pago de facturas de carburantes y fertilizantes.



Una vez más, Page y el PSOE “han dado la espalda” a un colectivo que lo ha dado todo durante la pandemia para asegurar el abastecimiento a la población y que ahora atraviesa el peor momento como consecuencia de la nefasta gestión de los gobiernos socialistas que ha motivado una subida descontrolada de los costes de producción, con el gasóleo un 80% más caro, la luz un 270% más cara, los fertilizantes un 300%, los piensos un 25%, agravado con la situación de Ucrania”.



Finalmente, Lamola ha recomendado a los socialistas de Castilla-La Mancha que apoyen la manifestación del mundo rural que tendrá el próximo domingo, 20 de marzo, en Madrid y ha reclamado a los socialistas que “actúen de manera inmediata y adopte medidas que mitiguen la lamentable crisis económica y social que afecta a los castellano manchegos”.