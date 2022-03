Núñez: “¿Qué más tiene que pasar en España y en Castilla-La Mancha para que Page actúe e inicie una senda de bajada de impuestos como hacen otras regiones?”

viernes 18 de marzo de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha preguntado a Emiliano García-Page “qué más tiene que pasar” en España y en Castilla-La Mancha para que “actúe” e inicie una senda de bajada de impuestos a los castellanomanchegos como ya están haciendo otras Comunidades Autónomas.



Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios en Albacete, junto al presidente provincial del PP, Manuel Serrano, donde ha instado a Pedro Sánchez a bajar los impuestos a nivel nacional como están haciendo otros países europeos.



Núñez ha alertado de que las familias no llegan a final de mes, que las pymes están “ahogadas”, que los autónomos están temiendo “no poder continuar con su actividad” y que el campo se manifiesta este domingo en Madrid “porque si situación es insostenible”.



“Ya está bien de que Page mire para otro lado y de esta inacción e insensibilidad con Castilla-La Mancha”, ha dicho el líder del PP, al tiempo que ha incidido en que Castilla-La Mancha “se merece mucho más de lo que tiene” y no se merece un Gobierno como el de Page “que hace mucho dejó de estar preocupado por los castellanomanchegos”.



Núñez ha lamentado que Page tienda a seguir manejando su hoja de ruta “impasible a la actualidad” desde el inicio de la legislatura, como ya hizo durante la pandemia cuando no escuchó ni al PP ni a los profesionales sanitarios y este hecho llevó a Castilla-La Mancha a convertirse en la región con la tasa de mortalidad más alta del país.



Y, ahora, se muestra impasible también ante la propuesta de bajada de impuestos del Partido Popular de Castilla-La Mancha, ya que “no hemos oído a Page reaccionar a esta cuestión”. Así, ha recordado que hace una semana Sánchez prometió iniciar una bajada de impuestos “en la que nadie confía, salvo Page”, ya que “no se ha puesto ni una sola acción en marcha”.



El presidente del PP regional ha indicado que las familias no pueden pagar la luz o llenar el depósito de su coche, los ganaderos no tienen pienso para alimentar al ganado o los agricultores no pueden pagar los costes de las explotaciones porque la subida de precios de los fertilizantes, de la luz o del combustible “hace inviable sus explotaciones”. “¿Qué más tiene que pasar para que Page y Sánchez tomen medidas?”.



Núñez ha puesto en valor la propuesta del presidente de Galicia y candidato a la presidencia del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que ha anunciado para su Comunidad Autónoma un bono de 100 euros para 66.000 familias que no pueden hacer frente a la factura de la luz, así como una línea de ayudas de 200 millones de euros para el campo gallego. Así, mientras Núñez Feijóo pone en marcha medidas para ayudar a su región, “¿a qué se está dedicando Page?”.



“¿Piensa Page bajar los impuestos en Castilla-La Mancha?”, ha preguntado el presidente de PP-CLM, al tiempo que ha cuestionado también si piensa presionar a Sánchez para bajar el precio de la luz o de los combustibles.



Así, ha recordado que Page, hace 15 días en el pleno de las Cortes regionales, votaba en contra de iniciar una senda de bajada del precio de la luz y de los combustibles y, ayer, votaba en contra de ayudar a los agricultores y ganaderos de la región. “Y no contento con esto se inventa un nuevo impuesto al agua” que supondrá, de media, un aumento de 100 euros para las familias, de 500 euros para una peluquería o un bar o de 2.000 euros para una tintorería o un lavadero de coches.