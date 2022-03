Ocho autobuses saldrán este domingo desde APAG de Guadalajara par participar en la Manifestación 20M Rural “Juntos por el Campo”

COMUNICADO

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 18 de marzo de 2022 , 12:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Muchos agricultores y ganaderos asistirán por sus propios medios a la convocatoria, que tiene previsto congregar unas 200.000 personas en Madrid en defensa del mundo rural. Se espera la llegada de más de 1.500 autobuses, para lo que se ha preparado un dispositivo histórico que garantice la llegada segura y escalonada de todos los participantes.



El Domingo día 20 de Marzo a las 9 de la mañana partirá la comitiva de autobuses desde la sede central de APAG en Guadalajara; hasta el momento ocho autobuses completos confirmados, que llevará hasta Madrid la voz del campo guadalajareño, desde todos los municipios de nuestra provincia.



Bajo el lema “Juntos por el campo” asistirán masivamente a la cita “20M Rural” agricultores, ganaderos, cazadores y habitantes de las zonas rurales toda España para reivindicar un futuro digno y rentable para el mundo rural.



Desde Castilla-La Mancha se espera una afluencia de 15.000 personas, de las cuales 6.000 se desplazarán hasta la capital en más de 120 autobuses organizados desde 95 puntos diferentes de la región.



El presidente de APAG, Juan José Laso, ha señalado que “hay muchas causas para que el 20 de Marzo Guadalajara y APAG estén en esta manifestación. No tenemos excusa para no ir. No podemos quedarnos en casa, ni en el bar, maldiciendo lo mal que estamos y compadeciéndonos de nosotros mismos”.

”En esta manifestación vamos a pedir que la agricultura y ganadería sea un sector esencial y básico en este país y tenemos que estar todos allí por muchas razones. Primero por nuestra dignidad y la de nuestra profesión y segundo por nuestras familias y por nuestros hijos. El 20M tiene que ser un punto de inflexión en la agricultura y la ganadería”, ha recalcado Laso.



El secretario general de ASAJA CLM, José María Fresneda, ha manifestado que “la situación actual del campo es la consecuencia de años de aplicación de políticas contra el sistema productivo, tanto de las distintas administraciones autonómicas, como del Gobierno central y de las instituciones comunitarias. Por eso, no nos queda más opción que salir a la calle si queremos garantizar la alimentación y un futuro para la actividad y economía de las explotaciones y empresas del mundo rural”.



LLAMAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

Los organizadores de la manifestación (ASAJA, COAG, UPA, Real Federación Española de Caza (RFEC), Oficina Nacional de la Caza (ONC), Alianza Rural, Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) y Cooperativas Agro-alimentarias) han realizado un llamamiento a toda la población española comprometida con la supervivencia del campo “porque el futuro del campo es cosa de todos”.



La cita comenzará a las 11:00 horas en la Plaza Emperador Carlos V, frente al Ministerio de Agricultura, tras haber tenido que cambiar el recorrido ante la previsión de asistencia masiva de manifestantes. Recorrerá el Paseo de la Castellana para llegar a la Fuente de San Juan de la Cruz, a las puertas del Ministerio de Transición Ecológica, administración responsable de muchos de los problemas que afectan al campo.



Para las organizaciones participantes es un hito histórico que todos los sectores del campo se hayan unido para manifestarse en Madrid en defensa de un mundo rural vivo. Insisten en que es muy importante que toda la sociedad, -también quienes viven en las ciudades y están más alejados del campo- se una al mundo rural y muestre su apoyo y fuerza a unos sectores que son vitales para el país y que están cada día más asfixiados.



Por otro lado, las organizaciones convocantes han recalcado el carácter apolítico de esta movilización, en la que el verdadero protagonista es el campo español y todo el mundo rural.



Guadalajara, 18 de Marzo de 2022