Toño de Andrés y Sole Aragunde triunfadores del primer trail del circuito provincial de carreras populares trofeo Diputación de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 14 de marzo de 2022 , 19:55h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Club atletismo Mtb Brihuega y todo Malacuera dispusieron la primera prueba del circuito provincial de carreras populares Trofeo Diputación Provincial de Guadalajara y segunda carrera del circuito comarcal Vega del Tajuña.



Más de 200 participantes disfrutaron en el Trail de la Alcarruela con un tinte solidario a favor de Ucrania, ya que se donaron productos y el club también podrá de su parte.



Toño de Andrés Sánchez del C.D. Guadatrail, y Sole Aragunde del Club atletismo Mtb Brihuega, fueron los triunfadores. Destacar también que Graciela Lozano del Maratón Guadalajara y David Guillén del Club briocense llegaron los primeros a Pajares, punto intermedio, con premio especial.



Una jornada deportiva completa, en la que no faltó la dificultad del barro pero ayudó por disfrutar de una mañana agradable con un gran ambiente, recordando la casi normalidad de hace tres años.



La gente de Malacuera y el Club briocense no escatimaron en medios. Con comida popular para todos, hinchables para niños, charanga en la comida, música pop después, disco móvil, con vino de Malacuera para los ganadores además de un bonito trofeo.



Entregaron premios el alcalde de Malacuera, José Romera, el concejal de deportes de Brihuega, David Millano, y miembros del club organizador...



La organización quiere expresamente agradecer a todas las instituciones, y patrocinadores como Kia Talleres de las Eras, Coca Cola, Construcciones Sánchez Díaz, Enagas, Kinesia, Asador El Tolmo, y especialmente también a Protección civil y Guardia civil de Brihuega. Sin ellos, este tipo de eventos deportivos y también de ocio no podrían celebrarse. Y como, no gracias a todos los participantes, clubes asistentes y voluntarios...