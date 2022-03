Mañueco tiene vía libre del PP para pactar con Vox

miércoles 02 de marzo de 2022 , 20:08h

La dirección nacional del PP, en situación de interinidad hasta la celebración del congreso extraordinario del 1 y 2 de abril próximos, mantiene que el presidente del PP de Castilla y León y candidato a repetir como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tiene vía libre para pactar con Vox, cuyo candidato en esta Comunidad, Juan García-Gallardo, se ha reunido este miércoles en Madrid con la dirección de su partido.



El Congreso de los Diputados ha sido el escenario del encuentro entre García-Gallardo y el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, junto a otros representantes del grupo parlamentario, con quienes ha analizado la marcha de las conversaciones con el PP en Castilla y León, aunque únicamente ha trascendido lo manifestado por el candidato en un tuit en el que ha avisado al PP de que necesita la "garantía" de que entrarán en el Gobierno autonómico para pactar en paralelo el programa que lo sustente.



Esta tarde Mañueco reúne en Valladolid, en la sede del PP de Castilla y León, al Comité de Dirección para analizar las reuniones mantenidas en la última semana y media con los partidos que obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones del 13 de febrero.



Hasta ahora el PP ha mantenido su premisa de intentar formar un gobierno en solitario y de hacerse el próximo 10 de marzo con la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, lo que choca con las exigencias de Vox, que demanda un gobierno de coalición con un peso para ellos equivalente al que tuvo Ciudadanos en el de la anterior legislatura -una vicepresidencia y otras tres consejerías-, además de la Presidencia del Legislativo.



Está por ver cómo se desarrollan los siguientes contactos entre el PP y Vox, ya que, pese a las conversaciones de los populares con los partidos minoritarios y también tras el choque con el PSOE, actualmente la gobernabilidad pasa por un acuerdo entre ambos partidos, ya que es la única suma que garantiza superar el umbral de los 41 procuradores que otorgan la mayoría absoluta en unas Cortes integrada por 81 parlamentarios.



Las exigencias en materia de violencia de género, memoria histórica y medio ambiente son algunos de los escollos que parecen plantearse en esas conversaciones, que según reconocen fuentes de ambos partidos serán más discretas en la próxima semana, en busca de un acuerdo lo antes posible, para asegurar que llegan a la constitución de las Cortes -10 de marzo- con un acuerdo que incluya ya la investidura y la gobernabilidad, y también para desligarlo del previsible desembarco del gallego Alberto Núñez Feijóo al liderazgo nacional del PP.



No obstante, en el PP no descartan otra vía para extender los plazos de la negociación, como es llegar a un acuerdo con Soria Ya para hacerse con la Presidencia de las Cortes de Castilla y León y que Vox se abstuviera en esa votación, pero ese escenario no encaja con las pretensiones del partido de ultraderecha, que ha reiterado en los últimos días que quiere ese puesto.



El acuerdo del PP con Soria Ya limitaría un hipotético pacto entre el PSOE y el resto de los partidos -UPL, Por Ávila, Unidas Podemos y Ciudadanos-, que podrían llegar a sumar también 34 votos, igual que la suma de PP (31) y el partido soriano (3), ya que el Reglamento de las Cortes establece que, en última instancia, el empate daría la Presidencia al partido más votado, en el caso del 13-F, el PP.