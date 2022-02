CCOO y UGT rompen la negociación del convenio colectivo de Logística en Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 22 de febrero de 2022 , 19:54h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los sindicatos han anunciado la ruptura de la negociación del convenio de Operadores Logísticos en Guadalajara ante la negativa de la patronal de aplicar una subida salarial.



Según han informado en una nota de prensa los sindicatos de UGT y CCOO, la ruptura llega tras el "bloqueo sistemático" que, a su entender, las patronales del Convenio de Operadores Logísticos de Guadalajara CEOE-CEPYME y UNO llevan ejerciendo desde el inicio de las negociaciones,



"En la reunión mantenida el pasado viernes se negaron a aplicar la subida salarial acordada en acta fechada el 27 de agosto de 2021. Esta negativa ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha supuesto la ruptura de la mesa negociadora por incumplimiento de los acuerdos firmados por parte de la patronal”, han añadido los representantes de los trabajadores.



UGT y CCOO han señalado que la mayor parte de los trabajadores del sector logístico de la provincia trabajan para grandes multinacionales “con enormes beneficios económicos que publicitan en los medios de comunicación y que, en ocasiones, alcanzan los dos dígitos, es decir, más de 10 por ciento de beneficios”.



Así, han asegurado que no aplicar esta subida salarial por parte de la patronal viene a precarizar "aún más" la situación de los trabajadores del sector, que han asistido a una subida de precios "sin precedentes" y que ahora la patronal no quiere asumir, han remarcado.



Además, según han agregado los sindicatos, este sector es el responsable de la "altísima siniestralidad laboral" que históricamente sufre Guadalajara, de la falta de medidas reales de conciliación de la vida familiar y laboral, y de una "vergonzosa temporalidad".



De esta manera, han emplazado a las patronales logísticas de Guadalajara a "seguir el ejemplo" de las más de 20.000 empresas a nivel nacional que durante el mes de enero de este año ya han aplicado subidas salariales pactadas en torno al 6 %.



El escenario que se abre a partir de este momento, han predicho, es de una "tensión en aumento", puesto que CCOO y UGT, únicas organizaciones sindicales presentes en la negociación del convenio, no van a permitir "que se incumpla lo firmado”, concluyen.