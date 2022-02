CSIF denunciará ante la Audiencia Nacional a Paradores por no pagar la subida salarial de 2021

martes 22 de febrero de 2022 , 11:26h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunciará a Paradores ante la Audiencia Nacional si continúa el incumplimiento de la subida salarial del 0,9% de 2021 que, catorce meses después de su aprobación, aún no han cobrado sus 4.000 empleados. El sindicato exigirá los intereses correspondientes a la demora de una subida que debe ejecutarse con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021.



CSIF ha insistido, a lo largo de estos 14 meses, para desbloquear una subida salarial que fue aprobada por Hacienda; el hecho de que aún no se haya cumplido en Paradores significa una discriminación injustificable para su plantilla.



Castilla-La Mancha cuenta con ocho paradores (Alarcón, Albacete, Almagro, Cuenca, Manzanares, Oropesa, Sigüenza y Toledo) y una plantilla que supera los 300 trabajadores.



El sindicato explica que no hay razón de ser para este retraso en una empresa pública que cerró el año 2021 con un beneficio neto de tres millones de euros, muy por encima de las previsiones que había originado la pandemia que, desde el 14 de marzo de 2020, frenó en seco los viajes por todo el mundo.



Paradores, sin embargo, se ha recuperado y esto no se traslada en los empleados de una plantilla que tiene los sueldos más bajos de todo el sector público.



Es más, Paradores es la única empresa pública que no abona ni un céntimo por antigüedad y hay empleados que ni siquiera llegan a los 1.000 euros mensuales. Todo esto, tal y como denuncia CSIF, agrava que, 14 meses después, no se haya pagado una subida del 0,9% que está reconocida por Ley desde el 1 de enero de 2021.