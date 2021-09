CSIF reclama la cobertura urgente de más de 200 vacantes en las prisiones de CLM

jueves 23 de septiembre de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) no tomará parte este viernes en la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias, como protesta por las negligentes carencias y las condiciones laborales que padecen los trabajadores de prisiones en la región.



El sindicato expone como punto principal la alarmante falta de efectivos con más de 200 vacantes sin cubrir en los seis centros penitenciarios de la región, que concentran a 1.712 internos.



La responsable de Instituciones Penitenciarias de CSIF Castilla-La Mancha, Natalia Plaza, alerta que el déficit de profesionales es una realidad en todos los ámbitos de actuación de los centros, pero “de manera más notoria en el personal de vigilancia, son los que afrontan situaciones muy comprometidas, con una alta dosis de peligrosidad”. No en vano, puede haber hasta 80 reclusos por módulo vigilados solamente por dos funcionarios.



La insuficiente Oferta de Empleo Público no cubre las bajas producidas en los últimos años ni soluciona el envejecimiento de una plantilla que en el conjunto de los seis centros penitenciarios de la comunidad autonómica superan los 50-55 años, además de las vacantes producidas por el aumento considerable de funcionarios de segunda actividad, sobre todo en las prisiones de Herrera de la Mancha (22), Cuenca (15) y Albacete (14).



A esta falta de personal se suma la gestión para disponer del equipamiento adecuado para la protección del personal penitenciario, junto a las escasas y tardías medidas de prevención adoptadas durante la pandemia de coronavirus.



Además, no sólo no existe voluntad de negociación por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores, sino que “está perjudicando gravemente la imagen de los trabajadores y minando la confianza de la ciudadanía en nuestra institución ante la inacción por las injurias, calumnias y amenazas de las que son víctimas los trabajadores”, añade Plaza.



Por todo ello, CSIF no toma parte en la celebración de esta festividad por duodécimo año consecutivo, además de que se llevarán a cabo movilizaciones junto a Acaip-UGT bajo el lema ‘Prisiones merece respeto’; la primera de ellas en Cuenca el próximo mes de octubre con motivo de la reunión nacional de directores de centros penitenciarios en el marco del proyectado Centro de Estudios Penitenciarios.