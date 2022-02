Noches acústicas en Cabanillas : THE NEW RAEMON + OIHAN

viernes 18 de febrero de 2022 , 17:55h

II NOCHES ACÚSTICAS DE CABANILLAS

Concierto: «The New Raemon» + «Oihan»

Exposición paralela: «Zaras Rojas»

Viernes 25 de febrero de 2022. Apertura expo: 19 h. Conciertos: 20 h.



Casa de la Cultura de Cabanillas del Campo

Entrada gratuita. Disponibles en la Casa de la Cultura







La segunda cita de la segunda edición de las «Noches Acústicas», el ciclo de música indie que organiza el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, trae a la Casa de la Cultura, el viernes 25 de febrero, una doble actuación musical, con «The New Raemon» como artista principal de la noche, y «Oihan» como telonero.



Bajo el pseudónimo «The New Raemon» está el barcelonés Ramón Rodríguez, que llega a Cabanillas cuando se cumplen 20 años del inicio de su trayectoria en los escenarios. Tiene cuatro álbumes a sus espaldas editados con su grupo de siempre, «Madee», con grandes críticas cosechadas; dirige un sello discográfico (Cydonia Records) desde 2002. Y en 2007 se enroló como músico en las filas de una compañía de danza, «La Intrusa». Ya en 2008 se lanzó a su proyecto actual, «The New Raemon», que compagina con «Madree». En él utiliza el castellano para su discurso de letras únicas e insólitas, en las que la ironía se topa con su melancolía y un gran sentido del humor. Se acompaña de Pep Masiques al bajo; Pablo Garrido, guitarra; Salvador D’Horta, batería; y el teclista Marc Prats. Hasta 14 trabajos discográficos, entre LPs y EPs, ha editado en este tiempo.



En cuanto a «Oihan», se trata del último proyecto personal de Guillermo Aragón, batería en grupos de culto como «Arizona Baby» o «Cosmic Birds», y cantante y compositor en «Tuxedo». Tras un primer EP («Canciones para Imanol»), que fue lanzado a comienzos de 2020, en estos momentos prepara su debut en LP con «Un paseo por el bosque», una colección de canciones íntimas con espíritu de folk minimalista, y temas como «Por la utopía», «Ciudad azul» o «Un paso adelante».







Zaras Rojas



Como en todas estas «Noches Acústicas», la cita cultural se completa con una exposición artística paralela, que se mostrará en la cafetería de la Casa de la Cultura desde las 19 horas. Esta vez, a cargo de la alcarreña «Zaras Rojas». Se trata de una artista centrada en la técnica del collage, que crea composiciones a partir de montajes fotográficos muy llamativos y originales.



La exposición abre sus puertas a las 19:00 h., y los conciertos comenzarán a las 20:00 h.



Tras las actuaciones musicales la cita sigue con el «aftershow» que se ofrece en la cafetería, en el que además de seguir viendo la muestra artística, el público podrá charlar con los artistas de la tarde al tiempo que toma una cerveza.



Así mismo, y como en el anterior concierto del ciclo, a la entrada del salón de actos quedará expuesta una colección de 24 fotografías con las mejores imágenes del primer ciclo de «Noches Acústicas», desarrollado entre 2020 y 2021.