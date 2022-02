La Guardia Civil de Toledo investiga a una persona por un delito continuado de estafa mediante envío de pagos al instante por internet

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 11 de febrero de 2022 , 11:46h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Guardia Civil ha investigado a un hombre, de 40 años de edad, como presunto autor de un delito continuado de estafa mediante el envío de dinero al instante por internet, en su mayoría a través de Bizum. Esta persona publicaba anuncios en una conocida página web de compra-venta online y solicitaba un adelanto para realizar la transacción, rompiendo toda comunicación una vez recibía el dinero.



Una denuncia presentada por un vecino de la localidad de Ocaña permitió al Equipo @ de la Guardia Civil de Quintanar de la Orden iniciar una investigación para determinar la autoría de una estafa cometida a través de internet en la compra de un vehículo.



El denunciante manifestó que se puso en contacto con una persona a través de una web de compra-venta con el fin de realizar la compra de un turismo de segunda mano. Para ello, realizó un pago de 150 euros en concepto de señal al vendedor, el cual al recibir el dinero cortó de inmediato toda la comunicación con el comprador.



A raíz de esta denuncia los agentes comenzaron a investigar al supuesto vendedor, descubriendo que era un estafador que acumulaba multitud de antecedentes por hechos similares.



Cantidades pequeñas para evitar ser detenido



Esta persona investigada se dedicaba a publicar anuncios en redes sociales y en conocidas páginas de compra-venta online de productos, ofertando desde vehículos hasta alquileres de pisos. Cuando los clientes contactaban con él, les pedía que adelantaran entre 50 y 250 euros, en concepto de señal.



Así, los investigadores le atribuyen al menos 11 estafas cometidas a lo largo de todo el territorio nacional, con una cantidad total de 1.300 euros defraudados a varios perjudicados. A todos ellos les solicitaba pequeñas cantidades de dinero con el fin de que no denunciaran al no ser una cifra elevada.



Los agentes del Equipo @ de la Guardia Civil de Quintanar de la Orden tomaron manifestación como investigado no detenido a esta persona por un delito continuado de estafa, poniendo las diligencias en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Ocaña.



La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.