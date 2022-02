El PP-CLM pide no "demonizar" a Vox porque es un partido "constitucional"

martes 08 de febrero de 2022 , 19:25h

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha dicho este martes que no entiende por qué hay que "demonizar" a un partido como Vox y que no debe extrañar que el PP hable con otras formaciones políticas "constitucionales".



En una rueda de prensa, la vicesecretaria de Participación del PP regional, Beatriz Jiménez, ha compartido la opinión de la expresidenta de la Junta y expresidenta de su partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que ha defendido este martes la posibilidad de formar coaliciones de gobierno con el partido liderado por Santiago Abascal.



"La comparto porque no entiendo por qué hay que demonizar a una formación política cuando no se ha demonizado a otras", ha asegurado Jiménez en alusión a Unidas Podemos y a EH Bildu.



Jiménez ha recordado que el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, pactó en su primera legislatura con la formación morada para poder gobernar y que "nadie se echó las manos a la cabeza" pese a ser "un partido radical de extrema izquierda y comunista".



La dirigente popular ha considerado que "no debe haber problema" por hablar con otros partidos que son "constitucionales" y que "no tienen delitos de sangre", afeando al PSOE haber llegado a acuerdos con Bildu, a los que ha definido como "herederos de ETA".



Preguntada también por las declaraciones de Cospedal sobre el líder nacional y regional del PP, Pablo Casado y Pacto Núñez, respectivamente, Jiménez se ha limitado a decir que ella está "orgullosísima" de que dos personas jóvenes con "su capacidad" representen al partido.



Tampoco ha avanzado si el PP finalmente nombrará a Cospedal presidenta de honor del PP en la comunidad autónoma, una propuesta de Núñez suspendida por la posible vinculación de la ex secretaria general del partido a la operación Kitchen, indicando que "las decisiones que se tomen en la sede del PP ya se conocerán más adelante".



Respecto al anuncio del Ejecutivo central sobre una posible subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha criticado que se trata de una "bomba de humo" como estrategia de cara a las próximas elecciones en Castilla y León.



"Les conviene intentar lanzar propuestas estrella que no sabemos si se materializarán o no porque el PSOE nos tiene acostumbrados a hacer anuncios que luego no se llevan a cabo", ha agregado.



Por otro lado, la dirigente popular ha reclamado que se dote a la escuela concertada de "los mismos recursos" que a la pública para que ambas puedan "convivir" y que la región cuente con "mejores recursos" para un sistema educativo más eficiente.



COMPARECENCIA DE LA CONSEJERA



En otro orden, el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia en las Cortes de la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ante la existencia de menores tuteladas en centros dependientes de la Junta de Comunidades que podrían ser víctimas de una red de explotación sexual y tráfico de drogas.



En un comunicado de prensa, la portavoz del PP en las Cortes, Lola Merino, ha recordado que esta red criminal, que tendría también ramificaciones en la Comunidad de Madrid, ha sido desmantelada por la Policía Nacional a comienzos del año 2022.



En concreto, la Policía Nacional detuvo a primeros de enero a los 37 integrantes de una banda que explotaba sexualmente a diez menores tuteladas, nueve de ellas por la Comunidad de Madrid y una en Guadalajara, a las que obligaban a consumir y distribuir sustancias estupefacientes, según informaron en su momento fuentes policiales.



Por ello, el PP de Castilla-La Mancha ha reclamado "todas las explicaciones" a la consejera de Bienestar Social para conocer la gestión que ha realizado su departamento, con el objetivo de “depurar todas las responsabilidades” que pudieran existir ante este asunto.



Merino ha incidido en que la comparecencia de García Torijano es fundamental para “esclarecer todos los hechos”, ya que la “única prioridad” es garantizar “el bienestar de las niñas, arrojar luz al asunto y asegurar que esto nunca vuelva a repetirse”.