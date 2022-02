Bardem y Penélope Cruz lucharán por el Oscar en la categoría de mejores actores VEA AQUÍ LA LISTA COMPLETA DE LAS NOMINACIONES

martes 08 de febrero de 2022

Los Premios Oscar 2022 han anunciado hoy todos sus nominados de cara a la gala que se celebrará el próximo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La lista completa de nominados la han anunciado los actores Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross.



El poder del perro, de Jane Campion, se convierte en la película favorita con 12 nominaciones. Detrás está Dune con 10 nominaciones. Los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz competirán como mejor actor y mejor actriz en los Oscars 2022. La coproducción española The Windshield Wiper (El Limpiaparabrisas) también ha conseguido una nominación a Mejor Corto Animado.



Penélope Cruz y Javier Bardem están nominados por sus respectivos trabajos en Madres paralelas (que también suma otra nominación a Alberto Iglesias por su banda sonora original) y Ser los Ricardo. Junto a Alberto Mielgo, cuyo cortometraje de animación The Windshield Wiper también ha sido nominado, serán los representantes de España en los Oscar, ya que El buen patrón, la candidata de nuestra Academia, no se ha colado entre las cinco finalistas en la categoría de mejor película internacional.



MEJOR PELÍCULA



Belfast



CODA



No mires arriba



Dune



Drive My Car



El método Williams



Licorice Pizza



El callejón de las almas perdidas



El poder del perro



West Side Story



MEJOR DIRECCIÓN



Kenneth Branagh por Belfast



Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car



Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza



Jane Campion por El poder del perro



Steven Spielberg por West Side Story



MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA



Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye



Olivia Colman por La hija oscura



Penélope Cruz por Madres paralelas



Nicole Kidman por Ser los Ricardo



Kristen Stewart por Spencer



MEJOR ACTOR PROTAGONISTA



Javier Bardem por Ser los Ricardo



Benedict Cumberbatch por El poder del perro



Will Smith por El método Williams



Andrew Garfield por tick.. tick.. Boom!



Denzel Washington por La tragedia de Macbeth



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO



Jessie Buckley por La hija oscura



Ariana DeBose por West Side Story



Judi Dench por Belfast



Kirsten Dunst por El poder del perro



Aunjanue Ellis por El método Williams



MEJOR ACTOR DE REPARTO



Ciarán Hinds por Belfast



Troy Kotsur por CODA



Jesse Plemons por El poder del perro



J.K. Simmons por Ser los Ricardo



Kodi Smit-McPhee por El poder del perro



MEJOR GUION ORIGINAL



Kenneth Branagh por Belfast



Adam McKay & David Sirota por No mires arriba



Zach Baylin por El método Williams



Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza



Joachim Trier & Eskil Vogt por La peor persona del mundo



MEJOR GUION ADAPTADO



Siân Heder por CODA



Ryusuke Hamaguchi & Takamasa Oe por Drive My Car



Jon Spaihts, Deis Villeneuve & Eric Roth por Dune



Maggie Gyllenhaal por La hija oscura



Jane Campion por El poder del perro



MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA



Greig Fraser por Dune



Dan Laustsen por El callejón de las almas perdidas



Ari Wegner por El poder del perro



Bruno Delbonnel por La tragedia de Macbeth



Janusz Kaminski por West Side Story



MEJOR MONTAJE



Hank Corwin por No mires arriba



Joe Walker por Dune



Pamela Martin por El método Williams



Peter Sciberras por El poder del perro



Myron Kerstein & Andrew Weisblum por tick.. tick... Boom!



MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL



Nicholas Britell por No mires arriba



Hansz Zimmer por Dune



Germaine Franco por Encanto



Alberto Iglesias por Madres paralelas



Jonny Greenwood por El poder del perro



MEJOR CANCIÓN ORIGINAL



"Be Alive", de El método Williams



"Dos oruguitas", de Encanto



"Down to Joy", de Belfast



"No Time to Die", de Sin tiempo para morir



"Somehow You Do", de 4 días



MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO



Cruella



Cyrano



Dune



El callejón de las almas perdidas



West Side Story



MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA



El rey de Zamunda



Cruella



Dune



Los ojos de Tammy Faye



La casa Gucci



MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN



Dune



El callejón de las almas perdidas



El poder del perro



La tragedia de Macbeth



West Side Story



MEJOR DISEÑO DE SONIDO



Belfast



Dune



Sin tiempo para morir



El poder del perro



West Side Story



MEJORES EFECTOS VISUALES



Dune



Free Guy



Sin tiempo para morir



Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos



Spider-Man: No Way Home



MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN



Encanto, de Jared Bush, Byron Howard & Charise Castro Smith



Flee, de Jonas Poher Rasmussen



Luca, de Enrico Casarosa



Los Mitchell contra las máquinas, de Michael Rianda & Jeff Rowe



Raya y el último dragón, de Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Briggs & John Ripa



MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL



Ascension, de Jessica Kingdon



Attica, de Stanley Nelson



Flee, de Jonas Poher Rasmussen



Summer of Soul, de Questlove



Escribiendo con fuego, de Sushmit Ghosh, Rintu Thomas



MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL



Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi (Japón)



Flee, de Jonas Poher Rasmussen (Dinamarca)



Fue la mano de Dios, de Paolo Sorrentino (Italia)



Lunana: A Yak in the Classroom, de Pawo Choyning Dorji (Bután)



La peor persona del mundo, de Joachim Trier (Noruega)



MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCIÓN REAL



Ala Kachuu - Take and Run, de Maria Brendle



The Dress, de Tadeusz Lysiak



On My Mind, de Martin Strange-Hansen



Please Hold, de KD Davila



The Long Goodbye, de Aneil Karia



MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN



Affairs of the Art, de Joanna Quinn



Bestia, de Hugo Covarrubias



Boxballet, de Anton Dyakov



Robin Robin, de Dan Ojari & Michael Please



The Windshield Wiper, de Alberto Mielgo.



MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL



Audible, de Matthew Ogens



Lead Me Home, de Julien Hosmalin



The Queen of Basketball, de Ben Proudfoot



Three Songs for Benazir, de Elizabeth Mirzaei & Gulistan Mirzaei



When We Were Bullies, de Jay Rosenblatt



Los premios honoríficos, que este año serán para Samuel L. Jackson, Elaine May, Liv Ullmann y Danny Glover, fueron anunciados el pasado mes de diciembre pero, debido a la irrupción de la variante Ómicron en la pandemia, aún no se ha podido celebrar su ceremonia de entrega, que tendrá lugar como un evento separado de la gala principal.