El Carnaval de Cabanillas vuelve en 2022 por todo lo alto

martes 08 de febrero de 2022 , 17:32h

Abiertas las inscripciones para los distintos concursos



Tras su ausencia el pasado año 2021, este mes regresará a Cabanillas la celebración del Carnaval, con un extenso programa de actos y el desarrollo de varios concursos. Los actos carnavalescos abarcarán desde el viernes 25 al lunes 28 de febrero, y hay ocho citas en el programa, pensadas para todas las edades.



SÁBADO: Desfile de Disfraces, Encuentro Literario y Disco Móvil



El Sábado de Carnaval, día 26, será el «día grande» de los festejos, con el tradicional Desfile y Concurso de Disfraces, que arrancará a las 12:30 del mediodía de la Plaza de la Iglesia, y se desplazará hasta el Ferial, donde quedará instalada una gran carpa. Como es habitual, el Concurso de Disfraces de Cabanillas tiene establecidas tres categorías individuales (0-5 años, 6-12 años y mayores de 13 años), cada una de ellas dotada con un premio de 50 euros al mejor disfraz. Y además hay tres premios (de 300, 200 y 100 euros) para los tres mejores disfraces de grupos. Las personas interesadas en participar deben inscribirse en la Casa de la Cultura, hasta el 25 de febrero.



Para la tarde del sábado se ha programado en la Biblioteca un Encuentro Literario, con el autor infantil José Carlos Román, al que los niños y niñas podrán acudir disfrazados. Este encuentro contará con una sesión de cuentacuentos y firma de ejemplares, y comenzará a las 18 horas. Para asistir hay que solicitar invitaciones en el mostrador de la Biblioteca.



DOMINGO: Milla Carnavalesca, Concurso de Sardinas y Entierro de la Sardina



Otras citas que regresan este año son la Milla Solidaria Carnavalesca, que organiza la Concejalía de Deportes; y el Entierro de la Sardina, en el que se quema cada año una preciosa sardina gigante que elaboran los alumnos y alumnas de la Escuela de Arte de la Asociación ArteRenace.



La Milla Solidaria cumple este 2022 su sexta edición, y como en años anteriores, se trata de una carrera no competitiva, en el que los premios que se entregan se dan a los participantes con mejores disfraces (hay trofeos para el mejor disfraz de cada categoría, y uno más para el grupo mejor disfrazado de todas las categorías).



Se han establecido tres recorridos (chupetines, infantiles y adultos), con distancias de 170, 480 y 1.609 metros, en función de la edad. La primera carrera tomará la salida a las 12 del mediodía del domingo 27. La inscripción ya está abierta, y debe formalizarse en el Polideportivo Municipal, entregando un kilo de alimentos no perecederos, que se destinarán a entidades sociales.



A la finalización de las carreras atléticas (hacia las 13 horas del mediodía, aproximadamente) comenzará el tradicional Entierro de la Sardina. Con una banda de cornetas y tambores, el desfile llevará a hombros de los participantes la gran Sardina de la Escuela de Arte, desde el Ferial hasta la Plaza del Pueblo. Allí se procederá a su quema, no sin que antes la Escuela de Teatro de Cabanillas ofrezca un año más una versión escénica del combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma. Se anima a los asistentes a que acudan al entierro de riguroso luto para la ocasión.



Previamente al Entierro de la Sardina, en el mismo Recinto Ferial quedarán expuestas las sardinas participantes en el IV Concurso de Sardinas de Cabanillas. Se trata de un concurso de manualidades, consistente en la elaboración de sardinas carnavalescas con técnicas de trabajos manuales. Hay un premio de 100 euros para la sardina ganadora, que se fallará justo tras la Milla Solidaria.



LUNES: Campamento urbano



Todos estos actos de Carnaval programados por el Ayuntamiento culminarán el lunes 28, con la Jornada de «Actividades Divertidas» que se desarrollará en el Colegio La Senda durante toda la jornada matinal, para niños y niñas de 3 a 12 años, como mecanismo para ayudar a la conciliación familiar y laboral, ya que ese día no hay colegio en el municipio.