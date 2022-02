Denuncian que Guadalajara es la segunda provincia de CLM con las listas de espera sanitarias MÁS ALTAS de la región...¡más de 120 días!

martes 08 de febrero de 2022

martes 08 de febrero de 2022 , 13:04h

La portavoz del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, ha vuelto a denunciar “la insostenible situación de la Sanidad en Castilla-La Mancha y más concretamente en la provincia de Guadalajara”.



Sin ir más lejos, Patricio se ha referido a las declaraciones que hacía la semana pasada la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Regina Leal, en las que aseguraba que Castilla-La Mancha había recuperado la asistencia sanitaria en el 2021 y que había habido un incremento en la actividad en nuestros centros de Atención Primaria respecto al 2020. Pero “la realidad es otra, y algunos ejemplos los tenemos en la provincia de Guadalajara con el cierre del consultorio de Torrejón del Rey o la disminución en la frecuentación en otros consultorios como Matarrubia o Hueva”, ha apuntado.



La portavoz ha asegurado que los pacientes y los profesionales sanitarios “son los que sufren la falta de planificación y la improvisación con la que actúa el Gobierno regional”. Es más, “los profesionales han tenido que asumir la mayor carga de trabajo provocada por la sexta ola con unas plantillas en muchos casos mermadas y dando la cara porque el Gobierno regional no ha sido capaz de gestionar de manera eficiente”. A todo esto, han tenido que soportar “las gravísimas salidas de tono” de los dirigentes socialistas provinciales y regionales culpabilizando a los profesionales del colapso en Atención Primaria.



Por ello, desde el Partido Popular ha reiterado “el apoyo y respaldo total a los profesionales sanitarios de la provincia de Guadalajara. Unos profesionales sanitarios que en ningún caso son los culpables del colapso que sufre la atención Primaria en la provincia, los únicos culpables son los gestores socialistas”, ha insistido.



Otro ejemplo lo tenemos en “la nefasta actitud del Sescam” que todavía no se ha puesto en contacto con el Colegio de Médicos de Guadalajara para rechazar su propuesta. Médicos jubilados, ha recordado, que hace unas semanas se ofrecieron para reincorporarse y aliviar de carga de trabajo a sus compañeros en tareas como gestión de bajas o consultas telefónicas, y la respuesta del Sescam “la han conocido a través de los medios de comunicación”, ha criticado.



Sobre infraestructuras sanitarias en la provincia



En cuanto a infraestructuras sanitarias ha recordado otros ejemplos que demuestran “la incompetencia del gobierno Socialista”. Sin ir más lejos el nuevo Centro de Salud de Alcolea del Pinar cerrado pese a que el presidente del ejecutivo regional, Emiliano García Page, lo inauguró el pasado 29 de julio, “después de seis meses ya no valen las excusas porque la realidad es que los vecinos de Alcolea del Pinar y los 31 consultorios locales que dependen de esta área no pueden hacer uso de las nuevas instalaciones”.



En Guadalajara capital, hace dos años el presidente de esta región, Page, y el alcalde socialista de la ciudad de Guadalajara, Alberto Rojo, anunciaban la construcción del Centro de Salud de Los Valles que iba a atender 13.000 tarjetas sanitarias, “proyecto que sigue sin ejecutar”. Mientras tanto, “el Centro de Salud del Alamín asume una alta saturación de pacientes, que debían haber sido trasladados a este nuevo recurso”.



Sobre el nuevo Hospital de Guadalajara, ha apuntado que después de 15 años, once de ellos con gobiernos del PSOE (cuatro años Barrera, seis y medio de ellos el propio Page y cuatro el Partido Popular, “el hospital no se ha puesto en funcionamiento después de innumerables anuncios”. En pasado mes de agosto los socialistas anunciaban la recepción parcial de las obras “pero han pasado la quinta y sexta oleada con la atención sanitaria saturada en el hospital y siguen sin licencia de actividad”.



Listas de espera



En cuanto a listas de espera, actualmente el hospital de Guadalajara ocupa el segundo lugar en la región, por detrás del hospital de Toledo y por delante del resto de hospitales autonómicos. Además “tenemos las listas de espera más altas de la región en importantes servicios médicos como Cirugía Digestiva y General, Oftalmología, Urología y Cirugía Vascular, con más de 120 días de espera”.



Todos estos estos datos “ponen de manifiesto que después de seis años y medio el gobierno de Page ha sido incapaz de poner en marcha numerosas iniciativas”. Por ello todo ello, “exigimos la puesta en marcha de forma inmediata de un verdadero Plan de Choque que incluya soluciones reales y adaptadas a la situación de cada provincia, ya que son miles los castellano manchegos y guadalajareños que sufren la pésima gestión sanitaria del Partido Socialista”, ha zanjado.