Yebes alcanza los 5.000 habitantes y entra en la lista de los diez municipios más poblados de la provincia de Guadalajara

viernes 04 de febrero de 2022 , 17:40h

Se llama Naiara, reside en el núcleo urbano de Valdeluz desde hace poco más de un año, a donde llegó siguiendo a su familia procedente de la isla canaria de La Palma donde nació y acaba de cumplir 27 años. Esta semana decidió gestionar su alta en el padrón municipal y se llevó una sorpresa mayúscula mientras formalizaba ese trámite al enterarse de que era el habitante número cinco mil de este municipio. Una cifra redonda que en la práctica convierte a Yebes en el noveno municipio más poblado de la provincia de Guadalajara. Desde el 1 de enero de 2021 y hasta hoy, Yebes acumula un crecimiento del 7,3%, si bien en la última década casi ha triplicado su población, pues en 2011 apenas contaba con 1.719 habitantes. A la vista de estas cifras, este municipio se consolida por méritos propios como un fenómeno demográfico sin comparación en nuestro país. Con un incremento del 2.659,52%, Yebes es la localidad de España que más ha crecido en el periodo 2001-2021 de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística.



Detrás de este desarrollo poblacional está la sostenibilidad y calidad de los servicios de competencia municipal que se prestan, lo que evidencia la fortaleza y solvencia de una localidad que crece a un ritmo sostenido y ordenado. Con una superficie de 17 kilómetros cuadrados, la densidad de población es de casi 288 habitantes/km2 y la media de edad se sitúa en los 35 años. No obstante, Miguel Cócera incide en un dato relevante que no se ha corregido con el paso del tiempo. “Muchos vecinos que tienen la residencia y primera vivienda aquí no aparecen en el padrón, un mal endémico que resta posibilidades al presente y futuro del municipio”, apunta el alcalde de Yebes. Que llama la atención en una población que años atrás era de aluvión y que hoy se afianza en el territorio, cuyo perfil responde a parejas de corta edad con uno o dos hijos, lo que obliga a reforzar los servicios educativos, culturales o deportivos, y a mejorar las calles y dependencias municipales. “Es el mejor síntoma de un crecimiento imparable, un proyecto colectivo que optimizamos con cada nueva inversión, cada nueva actividad”, apunta Cócera.



El Ayuntamiento de Yebes se apresta a afrontar este año con unas expectativas magníficas e importantes desafíos en el horizonte. “Sin duda, la llegada de la Enseñanza Secundaria en el próximo curso 2022-2023 es una de las conquistas más sobresalientes de estos últimos años, que marcará un antes y un después”, valora el primer edil. Un ambicioso proyecto educativo que se ha podido llevar a cabo gracias al rescate de la concesión administrativa que emprendió años atrás el actual equipo de Gobierno. “Tal vez ahora muchos entiendan nuestro empeño y afán por recuperar las magníficas instalaciones del Luz de Yebes, que en unos años permitirán a nuestro alumnado iniciar sus estudios en Infantil hasta el Bachillerato sin cambiar de centro”, valora Miguel Cócera. A este logro hay que añadir la apertura del Edificio Multiusos tras el verano y el desarrollo y promoción del Parque Empresarial de Valdeluz tras la modificación del POM, que será el motor de la segunda gran transformación del municipio. “Unas realidades que definirán y condicionarán el devenir de Yebes y Valdeluz durante la próxima década”, afirma el alcalde.



Desde el punto de vista sociológico, Yebes es un crisol de culturas y una amalgama de unidades familiares que han elegido este municipio para iniciar un nuevo proyecto vital pues solo el 3,80% de los habitantes empadronados han nacido en la localidad. Casi el 73% son originarios de diferentes lugares de España y, de estos, el 21% lo hicieron desde otros puntos de Guadalajara, apenas el 4,2% desde otras provincias de Castilla-La Mancha y el 47,3% desde otras Comunidades Autónomas. A este respecto, llama la atención que casi el 24% de la población es oriunda de otros países, circunstancia que propician más de un millar de ciudadanos de más de 30 nacionalidades distintas pertenecientes a los cinco continentes. Por países, la colonia rumana es mayoritaria con un 26%, por delante de los nativos de Colombia (14,5%) y Venezuela (12,1%). Desde 2016 se han celebrado más de 180 bodas y en 2019 la renta bruta media por declarante era de 27.113 €, ejercicio en el que liquidaron más de 7,2 millones de euros en concepto de IRPF.



Con 4.269 habitantes, la mayoría de la población empadronada se concentra en el núcleo urbano de Valdeluz (85,6%), mientras que el resto reside en el pueblo de Yebes. “La ecuación dice que, a mayor población, mayores demandas y necesidades por parte de los vecinos, así que Yebes tiene por delante un apasionante presente y un ilusionante futuro”, sentencia Cócera.