La Patronal de la Construcción alerta de pérdidas por licitaciones desiertas en CLM

miércoles 02 de febrero de 2022 , 20:18h

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha alertado este miércoles de que al menos quince licitaciones públicas han quedado desiertas en Castilla-La Mancha, lo que ha provocado un "agujero" de 5,7 millones de euros.



Así se desprende del informe que ha elaborado la patronal de la Construcción sobre un diagnóstico de la situación en toda España, de cuyos resultados ha informado en un comunicado.



En total, el estudio ha indicado que los contratos públicos que han quedado desiertos en todo el país ascienden a 484, por un importe que supera ya los 230 millones de euros.



En concreto, la licitación castellanomanchega de mayor importe que ha quedado desierta alcanza los 3,7 millones de euros, correspondiente a las obras de sustitución de un colegio público en Madridejos (Toledo).



Asimismo, la cuantía media por obra pública desierta supera los 380.000 euros y las licitaciones afectadas son relativas a la construcción o reformas de centros educativos, obras de abastecimiento de agua potable y acondicionamiento de carreteras.



A nivel nacional, la comunidad autónoma más afectada es Cataluña, donde el agujero por las 200 licitaciones desiertas escala por encima de los 50 millones de euros; seguida de Galicia (96 millones), Andalucía (46 millones), Comunidad Valenciana (32 millones) y País Vasco (24 millones), mientras que en Canarias no ha quedado ninguna obra desierta.



Según el estudio de CNC, la obra licitada de mayor cuantía que ha quedado desierta en España asciende a 37 millones de euros, la cuantía media por obra pública desierta es de 475.000 euros y, en total, se han contabilizado 484 obras cuya ejecución se ha quedado sin empresas que la asuman de las cuales 35 licitaciones (el siete por ciento) tienen un presupuesto superior al millón de euros.



La patronal del sector ha atribuido estas pérdidas a unos precios "desfasados, muy por debajo de la realidad del mercado que no recogen además el alza del coste de las materias primas", lo que provoca una importante paralización de la obra pública en el país.



De igual forma, ha advertido de que, de no tener en cuenta en los proyectos que se liciten este encarecimiento y en los pliegos algún mecanismo de revisión de precios, se puede poner en peligro la recuperación económica de España.



También ha denunciado la no adopción de las medidas oportunas por parte del Gobierno nacional ante la escalada de los precios de materias primas, materiales o energía; a la vez que ha criticado la lenta tramitación burocrática de las ayudas, lo que agrava y frena la recuperación del tejido empresarial.



En este sentido, CNC ha apuntado que en octubre de 2021 el alza de precios de los materiales habría llevado a cuatro de cada diez empresas a cancelar o paralizar sus obras, por lo que ha exigido un sistema automático de reequilibrio de precios que permita hacer frente a ese sobrecoste y tenga en cuenta las alteraciones posteriores a la presentación de ofertas, tanto al alza como a la baja, para dotar de estabilidad a los contratos.



De la misma manera, ha pedido introducir en los pliegos los precios de mercado, tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público, y que se actualicen los que aparecen en proyectos anteriores a 2020, ya que los proyectos son antiguos y no recogen los precios actuales.