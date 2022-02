Los empresarios de CLM afirman que 2021 ha sido "muy difícil" y cree que 2022 será "complicado"

miércoles 02 de febrero de 2022

La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) ha considerado que el año 2021 ha sido "muy difícil para todos", aunque distinto al 2020 gracias a los avances científicos para hacer frente a la pandemia, y ha augurado que este 2022 también será "duro, complicado".



En un desayuno informativo, el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, ha hecho balance del año recién finalizado, que comenzó "con la esperanza de la recuperación", pero las sucesivas olas de la covid-19 "y la falta de previsión han ido empujando contra la senda de la recuperación", por lo que "empresarios y autónomos han tenido que seguir peleando con las circunstancias".



Asimismo, ha apuntado que este año que ha comenzado "no será tan malo como 2020, quizá un poco mejor que 2021", pero ha advertido de que "pretender que 2022 vaya a ser un año normal, no lo va a ser", aunque ha celebrado que está remitiendo la sexta ola de la pandemia.



"No creemos que este año se vaya a resolver la situación sanitaria, no sabemos qué va a pasar. Tenemos muchos nubarrones, muchas incertidumbres", ha asegurado Nicolás, que "de manera cruda" ha opinado que la Legislación que sale del Gobierno central no favorece a la economía ni a los empresarios.



En este punto, ha rechazado el nuevo sistema de cotización de los autónomos a la Seguridad Social porque supondrá una subida en el pago de las cotizaciones, al tratarse de "una fórmula recaudatoria".



También ha lamentado que se pretenda subir el Salario Mínimo Interprofesional, pues ha considerado que la medida es "poco oportuna", aunque ha mostrado la disposición de la patronal a hablar en la Mesa de Diálogo.



Asimismo, ha criticado la aprobación de la Ley de la Vivienda en el Consejo de Ministros a pesar de que recibió un informe desfavorable de la Justicia, un aspecto que, según su opinión personal porque el asunto no se ha abordado aún en los órganos de gobierno de la patronal, es "una temeridad", pues "es un mal comienzo ir contra la opinión del Poder Judicial".



Nicolás también ha afeado el aumento de la presión fiscal en España, que ha llevado a que el país ocupe el puesto 30 de 37 en el Índice de Competitividad Fiscal de los países desarrollados.



Todo ello, unido a la subida de precios, "afecta negativamente a las empresas".



Por otra parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha se ha mostrado partidario de reducir las cuarentenas de los afectados por la covid-19 y ha asegurado que la sexta ola "ha afectado mucho" a las empresas de la región.



Nicolás ha comentado el impacto de la sexta ola en las empresas castellanomanchegas y ha puesto ejemplos de varias empresas de la región que se han visto afectadas por la pandemia.



Así, ha citado el caso de una pyme, en concreto un taller de cerrajería, en el que se contagiaron a la vez tres de sus cuatro trabajadores, por lo que el que quedó tuvo que seguir ateniendo el trabajo que tenía comprometido la empresa, mientras que también ha desvelado la situación de una "gran cadena de supermercados muy implicada en Castilla-La Mancha" que ha tenido el 67 por ciento de sus trabajadores de baja con covid.



"Los han tenido que suplir con contratos de sustitución y de manera rápida, porque el supermercado tenía que seguir abierto", ha señalado Nicolás, que ha apuntado que estos dos son "ejemplos significativos" de cómo la sexta ola "ha afectado mucho" a las empresas castellanomanchegas e incluso ha sostenido que si a nivel nacional "el impacto ha sido brutal, en Castilla-La Mancha se ha sufrido más".



En este sentido, se ha mostrado partidario de que se reduzcan las cuarentenas por covid y ha celebrado que en Castilla-La Mancha, la baja por siete días y el alta se dé en el mismo acto médico, lo que no impide que si el trabajador no se encuentra bien al octavo día, llame al médico de atención primaria para continuar con la baja.



"Vamos a hacer las cosas con cabeza", ha subrayado Nicolás.



GANAR TODO, UN ERROR DE FONDO



En otro orden, el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha ha comentado sobre la reforma laboral, pactada entre Gobierno central, patronal y sindicatos, que corre el riesgo de no ser aprobada en el Congreso de los Diputados, "que pensar que siempre se tiene que ganar todo es un error de fondo".



Nicolás ha sido preguntado por la reforma laboral y la posibilidad de que no se convalide el Decreto Ley en el Congreso de los Diputados, ante lo cual ha pedido a los partidos políticos que "tengan la misma generosidad" que quienes han sido capaces de alcanzar un acuerdo.



"Lo difícil ya está hecho", ha sostenido Nicolás, que ha analizado por qué se pueden poner de acuerdo empresarios y sindicatos pero no los partidos políticos.



A su juicio, ello se debe porque "son partidos políticos", y mientras que él no se juega votos ni los sindicatos tampoco, "los políticos sí, y los políticos tienen un objetivo, que es ganar las elecciones", a pesar de que ello implique frenar acuerdos, ante el temor de "qué pensarán los míos".



Nicolás también ha sido preguntado por su futuro al frente de la organización empresarial castellanomanchega y ha recordado que aún quedan un par de años para la próxima asamblea, al tiempo que ha reivindicado que en la última él fue "el candidato de consenso".



Asimismo, ha querido precisar que él no cobra ni un salario ni dietas por presidir Cecam ni la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), porque "una organización empresarial no puede pagar a sus presidentes, sería absurdo", y que eso se hace "por dedicación".