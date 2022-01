El PP de Guadalajara reclama “un giro en la política económica” para que las familias, autónomos y empresas superen la crisis

sábado 29 de enero de 2022

Con la inflación golpeando la cesta de la compra, la subida desbocada de la luz, los combustibles batiendo récords, las continuas rectificaciones de los organismos oficiales a las previsiones económicas y las empresas desanimadas por la lenta ejecución de los fondos europeos “es absolutamente necesario” que el Gobierno de España, liderado por el socialista Pedro Sánchez, “de un giro en la política económica de nuestro país”.



Así lo ha manifestado el vicesecretario de Acción Electoral del Partido Popular de Guadalajara, Santiago López, quien ha aseverado que Sánchez “tiene que rectificar su política económica y aceptar la propuesta planteada por el PP de Pablo Casado que plantea la bajada de impuestos de 10.000 millones para impulsar el crecimiento, como han hecho países como Alemania o Italia”. Igualmente, ha insistido en la necesidad de aprovechar llegada de fondos europeos para financiar reformas estructurales, apoyar a los sectores estratégicos e implementar un PERTE para el sector turístico.



López ha hecho estas declaraciones en Villanueva de la Torre donde una jornada más, el PP de Guadalajara sigue recorriendo la provincia para transmitir a la ciudadanía las propuestas que la formación está realizando a nivel nacional y regional para intentar paliar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia y agravada por “la nefasta gestión de los gobiernos socialistas en España y en Castilla-La Mancha”.



Sobre los Fondos Europeos, el vicesecretario provincial ha recordado el mensaje que los dirigentes europeos han lanzado exigiendo su máxima transparencia. Estos planes no deben ser un arma política, y de no respetar las prioridades de regiones y ayuntamientos “seguiremos denunciando el clientelismo del Ejecutivo porque es dinero para la recuperación del país, no para el PSOE”. Para el PP es esencial que una Autoridad independiente realizara el reparto y ha lamentado que a día de hoy apenas un 7% de las ayudas hayan llegado a las empresas.



Estas cifras en la gestión de los fondos Unión Europea retratan a Sánchez “porque no llegan a la economía real, ni a las empresas ni a los autónomos, con un reparto que solo beneficia a las comunidades socialistas y su mala gestión provoca que los inversores se vayan a otros países”. Además, ha dicho, “los están utilizando para proyectos a los que no están destinados cuando son una oportunidad para crecer y crear empleos”.



En clave regional, López ha recordado las propuestas que el PP-CLM de Paco Núñez han planteado en diversas ocasiones y que el responsable del Ejecutivo, Emiliano García Page, ha rechazado sin valorarlas. Entre las principales ideas destacan la reducción en el IRPF, bajadas a los autónomos, bajada IRPF en el tramo autonómico del 9,5% al 9% y del 22,5% al 21%, bajada del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o la bonificación del 99% al impuesto de Sucesiones y Donaciones.



Por su parte, el vicesecretario provincial de Economía, José Miguel Benítez, ha reivindicado un modelo de bajada de impuestos similar al que están promoviendo en Andalucía para intentar ayudar a que las familias tengan mayor poder adquisitivo, así como a las empresas y autónomos. Sobre estos últimos ha lamentado que tengan que asumir una nueva subida en su cuota “traduciéndose en un lastre más que ponen a los pequeños empresarios que cada día tienen más dificultades para salir adelante”.



En esta mesa han participado también el secretario provincial del PP, Alfonso Esteban, la portavoz provincial, María Patricio, el senador del PP por Guadalajara, José Luis González Lamola, el vicesecretario de organización, Alberto Cortés, el portavoz del PP el Villanueva de la Torre, Jorge Díaz, así como portavoces de localidades vecinas y NNGG.