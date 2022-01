Después de que el PSOE de Tarancón votase a favor de la destitución del ministro, Merino afirma que "Page se ha quedado solo defendiendo a Garzón"

sábado 29 de enero de 2022 , 12:48h

La portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha afirmado este sábado que Page se ha quedado solo defendiendo al ministro Alberto Garzón tras los continuos ataques a sectores imprescindibles de la región como los productores de carne, los ganaderos o los hosteleros.



Así se ha pronunciado Merino después de que haya sido el propio grupo municipal del PSOE en la localidad conquense de Tarancón quien haya votado a favor de la destitución del ministro tras la moción presentada por el Partido Popular, una moción similar a la que ya se votó en las Cortes Regionales hace escasos días y a la que Page votó en contra.



De esta forma y según Merino, ha quedado patente la soledad de Page, que no tiene de su lado ni a sus propios alcaldes, que ven como esa política cercana a Pedro Sánchez, votando los postulados del gobierno socialcomunista de España, no lleva a ninguna parte y no quieren formar parte de esa deriva sanchista.



La portavoz parlamentaria de los populares ha recordado que el PP-CLM se ha mostrado en todo momento contrario a las declaraciones lesivas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a los sectores de la ganadería, los productores de carne o, la última de todas, a los hosteleros. Además ha asegurado que los grupos municipales del PP en los ayuntamientos de toda la región seguirán presentando mociones y demostrando que Page está solo.



Merino ha señalado que es tal el desprestigio y la falta de credibilidad de Page que ya es su propia gente, quienes tienen que apoyarlo, quienes le dan la espalda al comprobar que está más cercano a los postulados sanchistas que a otros.



No obstante, la portavoz parlamentaria también ha querido señalar y recordar que fue el alcalde socialista de Tarancón, José Manuel López Carrizo quien, en los meses más duros de la pandemia, en mayo del 2020, decidió subirse el sueldo, así como el de todos sus concejales y personal de confianza, una decisión incomprensible en un momento de máxima dureza para todos los vecinos de su localidad.



Por último, Lola Merino ha aprovechado para agradecer el trabajo del Grupo Municipal del Partido Popular en la localidad de Tarancón que está ayudando a desenmascarar las nefastas políticas socialistas, perjudiciales para el desarrollo y avance de la economía y la sociedad de dicho municipio.