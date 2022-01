Edurne y Nia, en 'Tu cara me suena'.Atresmedia

Nia Correia gana la undécima gala de 'Tu cara me suena'

REDACCION

sábado 29 de enero de 2022

Antena 3 emitió este viernes 28 de enero una nueva entrega de Tu cara me suena. El programa se zanjó con el triunfo de Nia Correia, una de las favoritas de la edición, que ya encara su recta final. Sin embargo, no estuvo sola en su hazaña: Edurne, también exconcursante del talent de imitación, actuó con ella.



Una vez más, el jurado, compuesto por Àngel Llàcer, Chenoa, Carlos Latre y Lolita, destacaron lo complicado de su labor. Lo que está claro es que los favoritos son dos extriunfitos canarios, Agoney y Nia, y María Peláe.



Nia en la piel de Rihanna y Edurne en la de Britney Spears hicieron una recreación de S&M de Britney Spears que no dejó a nadie indiferente. Las puntuaciones terminaron con un empate en lo alto de la tabla con María Peláe, que abrió la gala con música cubana. Nia, que se había llevado el 12 del público, se ha proclamado vencedora de la décima gala.



Esta fue la cuarta victoria de la artista en TCMS, y decidió donar su premio, 3.000 euros, a una asociación que pone el foco en las personas con TCA, Alabente. Por su parte, Rasel imitió a Anuel AA con su hit del verano del año pasado, Ley seca, con la ayuda de Jhay Cortez.



Dragostea Din Tei fue la cómica propuesta de Los Morancos. Así, imitaron a O-Zone en una gala que tampoco se perdió Ken Appledorn, marido de Jorge Cadaval. Y llegó el turno de Agoney, que interpretó un tema de Camilo Sesto que no llegó al sobresaliente por una parte del jurado que señaló que le faltó "fuerza".



Pero si hubo alguien cuya transformación fue impresionante fue Loles León, que se caracterizó como Pitbull para cantar Taxi, uno de sus primeros hits. Más seria fue la actuación de David Fernández, que imitó a Jaime Urrutia con la canción La sangre de tu tristeza, que fue valorada por Latre como "la mejor actuación de la noche" y se llevó dos 11 y dos 12.



Eva Soriano se convirtió en Eiffel 65 e interpretó Blue (da ba dee), siendo otra de las actuaciones mejor valoradas de la noche. Lydia Bosch cantó Revolución de Amaral, destacando de nuevo por la recreación de detalles como los gestos de la artista.