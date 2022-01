Denuncian que más de 200 empresas de Castilla-La Mancha se "fugaron" a Madrid en 2021 para huir del "infierno fiscal" de Page

viernes 28 de enero de 2022

El diputado regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez, ha advertido hoy que más de 200 empresas de nuestra región se “fugaron” a Madrid en 2021 para huir del “infierno fiscal” de Page.



Así se ha pronunciado Rodríguez, en rueda de prensa, donde se ha referido a los datos publicados en un periódico nacional, y que, “deberían sonrojar” a Page y a su Gobierno, ya que, indican que de las 5.403 empresas que trasladaron su sede social en España en 2021 de una comunidad a otra, 2.085 eligieron Madrid como nuevo destino (un 41% del total), y, además, de esas empresas que llegaron a Madrid, 205 se marcharon de Castilla-La Mancha.



En este sentido, ha asegurado que, estas 205 empresas que han “huido” de nuestra región la Madrid, lo han hecho debido a su política de alivio fiscal, a su libertad comercial y al clima cada vez más favorable para todo tipo de empresas, pero, sobre todo, “huyen” del infierno fiscal del Gobierno de Page.



De esta manera, ha denunciado que Page y Sánchez actúan “igual” en el tema impositivo, y si, “uno es malo, el otro es peor”, puesto que “compiten” para ver quién fríe a más impuestos a los castellanomanchegos.



“Sufrimos a Sánchez y sufrimos a Page, -doble socialismo, doble condena-. Y esa condena recae en las familias, en las empresas y en los autónomos de Castilla-La Mancha”, ha lamentado.



Ante esta situación, y estos datos “elocuentes”, el PP de Paco Núñez no puede ni quiere permanecer “impasible”, y, por eso, ya está elaborando un “ambicioso” Programa Estratégico para el Rescate de los Autónomos de esta región que se consensuará con los profesionales del sector.



Rodríguez ha destacado que este Programa hará que las empresas y los autónomos no se marchen de Castilla-La Mancha, ya que, se trata de un programa con múltiples medidas y actuaciones desde el punto de vista fiscal y también ayudas directas para salvar a estos autónomos y para que vuelvan a la región.



Para ello, el PP-CLM va a solicitar una línea de ayudas de 3.000 euros a los autónomos que trasladen su actividad económica a Castilla-La Mancha, incrementándose en 1.000 euros más si la actividad se sitúa en municipios de menos de 5.000 habitantes o si se trata de mujeres, como medida de fomento al empleo femenino.



Además, vamos a proponer otra línea de ayudas de 2.500 euros, que aumentarían hasta los 3.500 euros en el caso de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, para quienes se constituyan como trabajadores por cuenta propia e inicien una actividad empresarial, de forma que puedan hacer frente a los gastos de inicio



También solicitaremos una ayuda en pago único del equivalente a un año de cotización de la base mínima, para todos aquellos autónomos que por razones derivadas de la pandemia o por causas sobrevenidas imputables a las administraciones públicas se hayan visto obligados a interrumpir su actividad o ésta se haya visto condicionada y una tarifa plana para los autónomos que inicien su actividad, una vez agotada la estatal, y por plazo de un año.



También se proponen ayudas específicas en materia de tributos cedidos y tasas, con un incremento del importe del Mínimo Personal y Familiar hasta un 10 por ciento para quienes desarrollen una actividad económica en la región y para los autónomos que, durante 2020, 2021 y en los 6 primeros meses de 2022, hayan visto reducidos sus ingresos, tengan pérdidas en sus actividades o no hayan podido desarrollar su actividad por las limitaciones impuestas.



Y se pedirá la supresión de tasas que afectan a autónomos y pymes en la gestión diaria, especialmente las relativas a la presentación de libros contables, actas de asambleas cooperativas, presentación de depósitos de cuentas o solicitud de valoraciones de inmuebles.



En definitiva, -ha indicado Rodríguez-, se trata de un gran paquete de ayudas para salvar a los que crean empleo y riqueza en la región, ya que, está “muy bien felicitarnos los datos del paro”, pero, la mayoría del empleo que se ha creado es empleo público, y, quien realmente mueve la economía de este país y de esta tierra son los autónomos, las pymes y los empresarios.