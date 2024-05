SATSE reclama que haya una matrona, al menos, en cada equipo de Atención Primaria, y que pueda derivar pacientes a distintos médicos especialistas.

viernes 03 de mayo de 2024 , 12:37h

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha demandado, con motivo del Día Internacional de la Matrona que se celebra este 5 de mayo, una mayor presencia de estas profesionales sanitarias en los hospitales y centros de salud y un mayor desarrollo de sus funciones y competencias para poder ofrecer una mejor atención y cuidados a las mujeres.



SATSE se ha sumado, un año más, a la celebración del Día Internacional de la Matrona, y ha subrayado el trabajo de estas enfermeras especialistas dentro de nuestro sistema sanitario para mejorar la salud y calidad de vida de las mujeres, no solo desde que van a ser madres y hasta el momento del parto, sino a lo largo de las diferentes etapas de su vida.



En el caso de los centros de salud, SATSE reclama que haya una matrona, al menos, en cada equipo de Atención Primaria. En la actualidad, hay un claro déficit de estas enfermeras especialistas en este ámbito asistencial, el cual se agudiza en las zonas rurales y/o de mayor dispersión geográfica donde la mujer debe desplazarse muchos kilómetros para encontrar una matrona.



Derivaciones



Asimismo, el Sindicato resalta que las enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología deberían poder derivar a las pacientes, no solo al médico de Primaria o al ginecólogo, sino a otros especialistas (dermatólogos, urólogos…), lo que supondría una mayor agilidad en la atención y menos burocracia.



Al respecto, SATSE explica que, en base a la labor de detección, análisis y seguimiento del problema de salud que puede sufrir una persona que acude a su centro de salud, la matrona tiene el conocimiento y cualificación necesaria para derivar directamente al paciente al profesional médico que entienda pertinente en cada caso.



Funciones



En Atención Hospitalaria, desde la organización sindical se pone el foco en la necesidad que se propicie un mayor desarrollo de las funciones de estas enfermeras especialistas en los hospitales y su trabajo no solo se limite a la atención durante el proceso de parto.



En el caso de los partos normales y sin complicaciones, SATSE pide que las matronas, además de atender a la mujer a su llegada al hospital y durante el parto, puedan también seguir su evolución y darle el alta.



Por último, el Sindicato de Enfermería recuerda que, además de la labor asistencial que desarrollan en los centros sanitarios, las matronas realizan numerosas actividades educativas y preventivas en todo lo relacionado con la salud sexual de la mujer en base a la capacitación adquirida a lo largo de los seis años necesarios para alcanzar su nivel de formación y titulación.



Entre otras, las matronas realizan educación para la salud en etapas clave de la vida de la mujer (adolescencia, edad reproductiva y climaterio), asesoran en métodos anticonceptivos, promueven hábitos de vida saludable, y colaboran en la detección de distintos tipos de cáncer (cérvix, genital y mama principalmente) y alteraciones funcionales que tienen que ver con el suelo pélvico, etc.