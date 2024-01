Los médicos de familia piden la vuelta a la mascarilla obligatoria en los centros de salud

jueves 04 de enero de 2024

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha propuesto este jueves recuperar el uso de la mascarilla obligatoria en los centros de Atención Primaria con el fin de reducir los contagios de gripe, covid y otras enfermedades respiratorias.



En una nota de prensa, la semFYC ha abogado por endurecer las medidas de protección para evitar la transmisión de virus de infección respiratoria a personas con patologías múltiples y enfermos crónicos, y se ha decantado por establecer nuevamente espacios de separación en los centros de salud, dispensación de geles hidroalcohólicos y medidas de ventilación para las salas de espera.



Además, han pedido a las autoridades sanitarias la concienciación de la población sobre un uso adecuado de los servicios asistenciales y no acudir a ellos si no se precisa atención médica para evitar la saturación de los centros ante el nuevo repunte, que cifra la incidencia (en la semana del 18 al 24 de diciembre) en 908 casos por 100.000 habitantes.



Si bien se ha detectado un repunte de casos de Covid, gripe A y Virus Respiratorio Sincitial (VRS), la semFYC ha precisado que la coinfección es muy escasa.



No obstante, los médicos de familia han advertido, de nuevo, de un posible recrudecimiento de la situación tras la celebración de la fiesta de Reyes y con la vuelta a las clases si bien han recordado que los datos actuales eran previsibles y son similares a la época anterior a la pandemia.



A fin de colaborar en estas medidas preventivas, la semFYC repartirá una guía de comportamiento para las personas con una afección vírica, a las que recomienda reposo y evitar la interacción social.



También les insta a acudir al médico de familia solo si se trata de población de riesgo o si la evolución es desfavorable en cuanto a la capacidad respiratoria y fiebre.