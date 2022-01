El Ayuntamiento de Quer entrega los premios correspondientes a los concursos de Navidad

martes 18 de enero de 2022

El Ayuntamiento de Quer tenia la intención de haber entregado los premios de los concursos navideños durante la pasada Cabalgata a domicilio, como ya había hecho en 2021. Sin embargo, las malas condiciones meteorológicas lo impidieron. Durante la Cabalgata llovió abundantemente, y fue imposible entregarles los premios a sus ganadores.



Por eso se ha hecho hoy, en el salón de Plenos del Ayuntamiento. Han sido José Miguel Benítez, alcalde de Quer, y Gema Cañones, concejala de Festejos, quienes han entregado diploma y cheques a Luisa Luque, en representación de la familia que ha ganado este año el concurso de la fachada navideña mejor decorada (90 euros), y a José Andrés Corchero, como ganador del concurso del logo de la Igualdad, convocado por la Biblioteca de Quer (250 euros).



La casa mejor decorada por Navidad está situada en el número 70 de la calle de la Ermita de la Soledad. Luisa Luque, después de recoger el premio, contaba esta mañana la bonita historia que está detrás de su trabajo. “A mis hijos les encanta leer, y siempre me dicen que la magia de los cuentos está en que cobren vida. Por eso, pensamos que no había mejor momento para hacerlo que en Navidad”, decía.



En los últimos años, la familia escenifica algunos de los que más les han gustado en la decoración. El año pasado fue 'La casita de chocolate de la bruja', y este, 'El cascanueces y el rey ratón'. “Un poco de magia nunca viene mal. En estos tiempos de pandemia que vivimos, qué menos que sacar una sonrisa a los peques de esta manera”, añadía. La decoración de la casa les llevó dos meses intensos de trabajo, desde Halloween hasta la navidad, a toda la familia. “Cuando nos lo comunicaron, no nos lo creíamos. Los niños se emocionaron mucho y se alegraron de que la magia hiciera hiciera su trabajo”, terminaba Luisa.



También se ha entregado el premio, de 250 euros, correspondiente al concurso para el logotipo de la igualdad, cuyo premio le ha correspondido a José Andrés Corchero. El ganador se enteró de la convocatoria a través de la web de Quer. “Entonces empecé a pensar en qué podía hacer”, señala. Primero, diseñó los símbolos de hombre y mujer, relacionándolos con la letra Q de Quer, “que siempre da mucho juego”, y, a partir de ahí, fue añadiendo “cosas típicas del pueblo, como las setas; el corazón que simboliza amistad y cariño, y haciendo que los rasgos de la Q simbolizaran igualdad”, señala el autor. A José Andrés le hace mucha ilusión que, a partir de ahora, su trabajo identifique la Igualdad de género en Quer, “que les guste y sientan lo mismo que yo cuando lo hice”. Pese a no ser diseñador profesional, se trata de un anagrama magnífico y cargado de simbolismo.



Los otros ganadores de los concursos de Navidad fueron Laurent Morales Arcos por la foto 'El viaje de la vida' (primer premio), siendo el segundo premio para Cristina Espinosa por 'Colores con encanto 1'. Han recibido un premio de 100 € para el autor de la fotografía ganadora y 50 € para el finalista.