Castillo defiende al sector ganadero ante el ataque de Garzón y critica al PSOE, “esperamos la rectificación inmediata de Sánchez y la dimisión o cese del ministro”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 16 de enero de 2022 , 13:02h

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha mostrado “su más absoluto respaldo al sector ganadero y cárnico” de España tras “las irresponsables” declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que muestran “el nivel de ignorancia de este miembro del Gobierno”.



Castillo ha criticado que tras estas “osadas” afirmaciones, el Gobierno de Sánchez “haya vuelto a desmarcarse y no haya hecho absolutamente nada”. El presidente provincial ha asegurado que “a un ministro no se le desautoriza se le cesa. Un ministro debe asumir responsabilidades y máxime si su negligencia perjudica a más de dos millones y medio de ciudadanos trabajadores honrados de nuestro país”, y tratándose del cuarto sector industrial en nuestro país “fundamental en la economía rural y en la lucha contra la despoblación”.



Con estas declaraciones parece que Garzón desconozca que existe un Ministerio de Agricultura con competencia en el control de la producción y la obligación de impulsar la calidad y las explotaciones agroalimentarias. Además es evidente su ignorancia “porque las normas de bienestar animal son las mismas para toda Europa y son las que cumplen todos los ganaderos y toda la industria cárnica de Europa, las más exigentes del mundo.”



Por todo ello, “esperamos la rectificación inmediata de Sánchez y la dimisión o cese de Garzón”. Castillo ha recordado “la grave irresponsabilidad del presidente del Gobierno”, porque no solo es Garzón y la ganadería, “es el propio Gobierno quien ataca permanentemente al sector primario con el consentimiento de Sánchez que lleva tres años demonizando y ninguneando al sector primario con los recortes de la PAC”.



Castillo ha hecho estas declaraciones en la localidad de Sacedón donde el Partido Popular de Guadalajara ha instalado una mesa informativa para trasladar a los vecinos las “nefastas políticas” que está adoptando el Gobierno socialista de Sánchez y sus socios de Gobierno “que están perjudicando gravemente el bienestar de las familias así como a las empresas y pymes”.



Sin ir más lejos, el responsable popular también se ha referido al aumento del precio de la luz. Castillo ha afirmado que terminamos el año igual que hemos comenzado este 2022, “con subidas constantes en el precio y la promesa incumplida de Sánchez”.



El precio de la luz va a seguir subiendo a niveles muy altos este año, “y ante el fracaso estrepitoso de Sánchez, Castillo ha apuntado que es indispensable la propuesta que ha hecho el Partido Popular de Pablo Casado, para reducir el precio en un 20%. Cuanto antes se tome nuestras medidas, antes se podrá contener el precio de la subida en la factura y la inflación”.



En esta mesa también informativa, además del presidente provincial, también han estado el secretario provincial, Alfonso Esteban, el vicesecretario Román García, el diputado provincial, Francisco Javier Pérez, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Fco. José Pérez, el presidente de la Junta Local, Ángel Román Escamilla y miembros de Nuevas Generaciones Guadalajara.