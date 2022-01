El tiempo en Sigüenza para hoy es de -6ºC de mínima y 6ºC de máxima con un 11% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%

Cielos despejados y ambiente soleado con MUCHO FRÍO este viernes en Guadalajara cuya provincia está en RIESGO por BAJAS TEMPERATURAS

El tiempo en Guadalajara para hoy es de 2ºC de mínima y 9ºC de máxima con un 4% de nubes y una probabilidad de lluvia del 0%. La velocidad del viento será de 7 km/h soplando de dirección sureste.

viernes 14 de enero de 2022 , 07:35h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, intervalos nubosos en el sureste y en la Mancha, más abundantes en el sur y este de Albacete tendiendo a disminuir por la tarde; poco nuboso o despejado en el resto.



No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el extremo sur de Albacete. Brumas y probabilidad de bancos de niebla matinales localmente en el sureste de la Comunidad y en la Mancha.



Las temperaturas continuarán con pocos cambios, descenderán algo las mínimas localmente en zonas de La Mancha. Habrá heladas débiles generalizadas, más intensas en el extremo noreste de la Comunidad. El viento soplará de componente este flojo, más intenso durante las horas centrales del día en la Mancha y en zonas altas de montaña del sureste.



Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 10ºC en Albacete, 3 y 11ºC en Ciudad Real, 3 y 9ºC en Cuenca, 2 y 9ºC en Guadalajara y entre 1 y 10ºC en Toledo.



Las bajas temperaturas ponen este viernes en riesgo a 19 provincias, Guadalajara entre ellas.-



Un total de 23 provincias estarán este viernes en riesgo por el frío (19) y el oleaje (4), en una jornada marcada por heladas de cierta intensidad en buena parte del interior del norte y este de la Península, así como en Baleares, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, por fenómenos costeros estarán en riesgo Almería, Cádiz, Málaga y Granada mientras que el frío activará los avisos en Aragón, Mallorca, Ibiza y Formentera, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lérida, La Rioja y Valencia.



Precisamente, las temperaturas máximas sufrirán un descenso en la meseta Norte y un aumento en el extremo norte peninsular y en las islas occidentales de Canarias. No se esperan más cambios, manteniéndose las heladas generalizadas de cierta intensidad en buena parte del interior norte, centro y sureste peninsulares, así como en Baleares, que serán más intensas en Pirineos.



Este viernes, en buena parte del país predominará tiempo anticiclónico. No obstante, en el tercio sureste peninsular, área del Estrecho e Ibiza estará nuboso o con intervalos, con algunas precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el Estrecho, Almería, Murcia y litoral valenciano, tendiendo a remitir o cesar a lo largo del día.



En el resto de la mitad sur habrá intervalos nubosos en horas centrales mientras que en Canarias se esperan intervalos de nubes altas con calima. En el resto, predominio de cielos poco nubosos o despejados, sin que se descarten nieblas matinales en las depresiones del nordeste y del sudeste.



La cota de nieve se situará en las sierras del sureste, entre los 1.200 y los 1.400 metros. Por otro lado, predominarán vientos de componente este, flojos en general, mientras que habrá Levante fuerte en el área del Estrecho y con intervalos de fuerte en Alborán, tendiendo a amainar.



Será sureste intenso en Canarias ya que no se descartan rachas muy fuertes en zonas de interior y vertientes orientadas al oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Hay baja probabilidad de calima intensa en las islas orientales y Tenerife.