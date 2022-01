Desmantelan una trama empresarial que robaba a Amazon paquetes que transportaban

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 13 de enero de 2022 , 20:15h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado empresarial dedicado a la sustracción de paquetería de forma aleatoria que transportaba en sus propios camiones, ha informado este jueves la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.



La investigación comenzó en diciembre de 2020 tras la denuncia de la plataforma logística Amazon al detectar numerosas faltas de paquetería del interior de cuatro camiones que realizaban portes entre su centro de operaciones en Italia y la localidad madrileña de San Fernando de Henares.



Al analizar estas desapariciones de material, los investigadores descubrieron que los cuatro vehículos afectados pertenecían a cuatro empresas diferentes pero con una misma persona en común. Los agentes calculan que el montante de los artículos robados entre finales de 2020 y mediados de 2021 supera el millón de euros.



No obstante, todas ellas compartían varias similitudes que hicieron sospechar a los agentes. Todas ellas habían sido contratadas por la plataforma logística para realizar el mismo trayecto (Italia-Madrid); todas lo hicieron a través del mismo sistema de contratación, una aplicación de cargas; en los cuatro camiones afectados se manipuló el precinto del portón trasero y, sin llegar a romperlo, se volvió a colocar; y los portones no tenían ningún síntoma de forzamiento, siendo abiertos con su propia llave.



Estas coincidencias alertaron a los investigadores, que averiguaron que el método utilizado para manipular la carga siempre era el mismo y que tenía que realizarse en un lugar cerrado, dado que descargar la mercancía de los camiones, extraer los productos, volver a precintar y, de nuevo, depositar la carga de la forma más parecida posible a su emplazamiento original requería de meticulosidad y de gran cantidad de tiempo, personal y maquinaria.



Además, la plataforma logística informó de que existían incongruencias en la señal de localización de GPS de los camiones, ya que ésta se desconectaba cuando los camiones abandonaban el su punto de origen en Italia.



LAS EMPRESAS PERTENECÍAN A UNA MISMA PERSONA



Tras numerosas gestiones, los policías constataron que las cuatro empresas asociadas a estos cuatro portes investigados pertenecían a una misma persona, un varón que utilizaba un entramado de hasta siete compañías --con naves y oficinas físicas en un polígono de Azuqueca de Henares-- para desviar la atención tanto de sus clientes como de los agentes.



Se detectó, precisamente, que en estas instalaciones y en otras naves de Alcalá de Henares se vaciaban los camiones y se manipulaban sus mercancías, participando en estas actividades tanto la pareja del empresario y cabecilla de la organización, como empleados y conductores.



Tras este descubrimiento se realizaron registros en un domicilio de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y en una nave de Alcalá de Henares que culminaron con el hallazgo de una gran cantidad de palés de con material sustraído de los camiones, conteniendo maquinaria industrial, así como material electrónico y deportivo.



El varón, un empresario, y su pareja, además de otras dos personas, han sido detenidos como presuntos responsables de estos delitos de robo con fuerza y una quinta está siendo investigada sin ser detenida. Todos son rumanos sin antecedentes mayores de 18 años, más un investigado no arrestado.



El valor en el mercado que habría alcanzado la suma total de los productos sustraídos en estos diez portes --todos ellos realizados entre finales de 2020 y mediados de 2021-- superaría el millón de euros. Se realizaron unos diez portes durante la investigación policial, que sigue abierta y no se descartan más detenciones.