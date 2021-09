El tiempo en Sigüenza para este martes es de 16ºC de mínima y 29ºC de máxima con un 73% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%

Cielos nubosos y rachas de viento de hasta 17 km/h este martes en Guadalajara donde el mercurio llegará a los 34ºC

El tiempo en Guadalajara para este martes es de 20ºC de mínima y 34ºC de máxima con un 72% de nubes y una probabilidad de lluvia del 10%. La velocidad del viento será de 17 km/h soplando de dirección suroeste.

martes 07 de septiembre de 2021 , 06:38h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes, en Castilla-La Mancha, intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en zonas de montaña de la mitad oriental a partir del mediodía, tendiendo a poco nuboso o despejado durante la tarde desde el oeste. Probables calimas en el sur, sin descartarlas en el resto de la Comunidad, sobre todo en zonas altas.



Las temperaturas irán en descenso ligero en el tercio oriental y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, siendo más acusado el ascenso de las mínimas en el noreste. Soplará viento flojo de componente sur con intervalos más intensos en las horas centrales del día.



Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 34ºC en Albacete, 19 y 36ºC en Ciudad Real, 19 y 33ºC en Cuenca, 20 y 34ºC en Guadalajara y entre 22 y 35ºC en Toledo.



Por otra parte, un frente atlántico afectará al noroeste peninsular, dejando nubosidad, precipitaciones y tormentas en Galicia, León y Asturias. En el oeste de Galicia pueden ser fuertes y persistentes. Sin descartarse, chubascos en el litoral catalán. Intervalos de nubes bajas matinales, con posibilidad de bancos de niebla a primeras horas, en Galicia, valle del Ebro, este de Cataluña.



En el valle del Guadalquivir, cielos despejados poco nubosos; no obstante, debido al viento del sur se producirá polvo en suspensión ocasionando la calima. Bajarán las temperaturas en el extremo norte peninsular y en la mitad occidental de la península, de forma notable ese descenso en el Oeste de Galicia. De hecho, no superarán los 25 grados en A Coruña, respecto a los 33 grados que han registrado hoy.



En el resto del territorio no presentarán cambios significativos. Se superarán los 36 grados en el valle del Guadalquivir, con máximas de 38 grados en Córdoba y en Jaén.