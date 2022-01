La Junta de Personal del SESCAM en Guadalajara manifiesta que los profesionales de Atencion Primaria están pasando por "una situación INSOSTENIBLE"

COMUNICADO

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 11 de enero de 2022 , 18:03h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Dada la situación insostenible que sufren los trabajadores de Atención Primaria de este Área de Salud, desde la Junta de Personal manifiesta que:



1. Los trabajadores de Atención Primaria de este Área de Salud, ya sobrecargados desde el inicio de la pandemia por Covid-19 se están viendo desbordados por la actual 6ª ola de contagios, con atenciones en consultas de 80-100 pacientes y en guardias de más de 100, en los Equipos de Atención Primaria, cuando lo deseable es que fuera de 35-40 pacientes para poder dedicar al menos 10 minutos por paciente y poder dar una atención de calidad, y se están viendo más del doble.



2. Es habitual desde hace tiempo que los diferentes permisos reglamentarios no se cubran en la mayoría de las ocasiones, con el “argumento” reiterativo de la falta de profesionales, lo que supone otra sobrecarga añadida.



3. Esto que ya suponía una atención a los usuarios sin la calidad de asistencia debida, está suponiendo un importante deterioro de la misma, con el consiguiente malestar de los ciudadanos.



4. Desde la Junta de Personal hemos venido aportando y planteando posibles soluciones, fundamentalmente en materia de personal, a la Dirección Gerencia del Área de forma continuada.



5. Las medidas tomadas por parte de SESCAM no están resultando eficaces y la saturación de los centros de Salud persiste.



6. Que, debido a la prolongación en el tiempo de esta situación, los trabajadores están exhaustos, al límite de sus fuerzas, trabajando incluso fuera de jornada y en algunos casos renunciando voluntariamente a sus vacaciones y descansos.



7. Que además se están produciendo situaciones violentas e indeseables por parte de pacientes y algunos responsables políticos. culpabilizando increíblemente a los propios trabajadores.



Con la presente nota de prensa, desde esta Junta de Personal solicitamos a los dirigentes de SESCAM y a los responsables políticos que pongan todos los recursos posibles para dar soluciones reales y eficaces ya propuestas por esta junta de personal a la Gerencia de Guadalajara , como por ejemplo habilitar circuitos independientes fuera de los Centros de Centros de Salud de múltiples aspectos relacionados con el Covid-19, desburocratizar la atención, hacer una política eficaz de recursos humanos etc.



Y asimismo a la espera de estas soluciones, solicitamos a los ciudadanos que, siendo conscientes de la situación de sobrecarga de los profesionales, su comprensión con los profesionales y hagan una utilización responsable de los servicios que los diferentes Centros de Salud del Área, con el debido respeto a los mismos que se están dejando su propia salud en su atención.