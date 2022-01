El ICOMGU muestra su apoyo a los médicos de Atención Primaria: “ellos no son los responsables del colapso de los centros de salud y las urgencias”

martes 11 de enero de 2022 , 17:59h

En las últimas semanas Guadalajara ha vivido un crecimiento exponencial en el número de positivos por COVID 19, unas cifras que han provocado una importante sobrecarga de los servicios de urgencias y centros de salud de la provincia. Aunque la gravedad de los afectados dista de la de hace un año, debido a la vacunación, el presidente del ICOMGU, Javier Balaguer Recena insiste en que esto no es una gripe: “con una incidencia tan alta de contagiados está aumentando tanto el número de hospitalizados como los pacientes en UCIS. No debemos pensar que esto es una gripe: sigue siendo una infección por coronavirus y hay que seguir manteniendo todas las medidas de precaución que hemos venido aplicando hasta ahora: uso de mascarilla, distancia de seguridad, higiene de manos y vacunación”.



Además, el Colegio quiere pedir a la población respeto a los profesionales de Atención Primaria, que están atravesando una situación muy complicada: “es fundamental que la población sepa que nuestros médicos de Atención Primaria están sufriendo una sobrecarga que les obliga a realizar muchas veces el doble o el triple de la tarea que tienen habitualmente encomendada.” Desde el Colegio de Médicos ponen en valor el esfuerzo de los profesionales de Atención Primaria y su presidente recuerda que la culpa no es del médico, sino de quien gestiona los recursos: “es fundamental que la población sepa que la responsabilidad sobre la gestión de la actividad asistencial no recae en el médico que le está atendiendo en ese momento en la consulta sino de la Gerencia de Atención Primaria de nuestra área y de la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha” y pide que no se culpabilice a los médicos: “están sufriendo una sobrecarga muy importante, tanto desde el punto de vista laboral como personal. Debemos intentar colaborar con ellos y no culpabilizarlos de la actividad que están realizando”.



El Colegio de Médicos de Guadalajara continúa con la mano tendida al SESCAM para seguir dialogando sobre posibles soluciones a nivel regional, en coordinación con el resto de colegios castellano-manchegos, que han solicitado de manera conjunta una nueva reunión con el SESCAM.