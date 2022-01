UGT denuncia que las Urgencias del nuevo Hospital de Toledo han heredado los mismos problemas que las del Virgen de la Salud

viernes 07 de enero de 2022 , 12:51h

UGT denuncia que –después de haber pasado un mes desde su puesta en funcionamiento- las Urgencias del nuevo Hospital de Toledo han heredado los mismos problemas que las del Virgen de la Salud, problemas que tienen que ver con la saturación de este servicio, con la falta de profesionales y con el modelo de gestión y de organización que vienen arrastrando.



UGT Servicios Públicos sostiene que ya venía advirtiendo de que esta situación se volvería a repetir en las nuevas Urgencias ya que, además de mantener el mismo modelo de gestión y organización, “se ha mantenido una plantilla pensada para un hospital que tenía que haber abierto hace 10 años”.



La responsable de Sanidad de UGT en Toledo, Inés Pedreño, suma a la falta de personal que ya soportaba el Complejo Hospitalario de Toledo el gran número de bajas laborales que se están produciendo entre el personal, bajas tanto físicas como psicosociales, “unas derivadas del Covid y otras por el agotamiento mental de profesionales que carecen de apoyo emocional y de un respeto de su planificación de los turnos como determina la normativa”.

“Las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo están sufriendo una afluencia de usuarios mayor que en el Virgen de la Salud y el número de profesionales sanitarios y no sanitarios es el mismo. Por este motivo, pedimos que -de una vez por todas- se ajusten las plantillas a las cargas de trabajo y las dimensiones del centro”.



Desde UGT ponen de ejemplo que, mientras que el ritmo de llegada de pacientes no deja de crecer, tan solo se ha aumentado en una persona el servicio de admisión de Urgencias; respecto al resto del personal sigue la misma plantilla. Además, asegura que las bajas laborales no se están cubriendo. “Si bien es cierto que es difícil encontrar enfermeros y médicos, también lo es que estas dificultades se deben a que partimos de una situación deficitaria de recursos humanos y a que en los últimos meses se ha producido una fuga de profesionales”. Insistía en que los profesionales están cansados, no solo de su trabajo, sino también de tener que soportar cambios de turnos sin justificación y sin poder conciliar vida laboral y familiar.



Inés Pedreño recuerda que, además de en las Urgencias, estos profesionales también son necesarios en el resto de servicios (laboratorios, rayos, guardias presenciales y localizadas, trabajo social…). Este hospital, “uno de los más grandes que hay en nuestro país, requiere un refuerzo de la plantilla, y no solo de los cargos intermedios, como está ocurriendo”.



Apunta igualmente que “el ritmo del hospital debe ir normalizándose para atender otros asuntos importantes, como reducir la lista de espera”.



Por último, pedía nuevamente al Sescam información sobre el número de profesionales que tiene el Hospital, sus categorías, cuál es su organización en cada servicio… “Es evidente que el nuevo hospital, dada su superficie, necesita de muchos más profesionales, tal y como viene demandando UGT”.