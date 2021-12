El PP de Azuqueca exige al alcalde que mejore los medios para la Policía Local, y que las cámaras de vigilancia no sean un “mero elemento decorativo”

martes 21 de diciembre de 2021 , 11:39h

Aunque los delitos son una constante en Azuqueca y la inseguridad se ha convertido en el principal motivo de preocupación entre la población, los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento aseguran que el Equipo de Gobierno de José Luis Blanco “no se toma en serio mejorar la seguridad en el municipio”, y denuncian los “engaños” del Gobierno municipal en esta materia.



En este sentido, apuntan el incumplimiento del compromiso de trasladar a la Policía Local a unas dependencias con más y mejores medios, y recuerdan que el propio Gobierno municipal reconoció en su día la inoperancia de las cámaras de vigilancia que se habían instalado en 2019 en distintos puntos de la localidad.



Así, un año después de la supuesta puesta en marcha, el Grupo Popular pidió información por escrito sobre las incidencias registradas y el funcionamiento de las cámaras, a lo que el Gobierno de Blanco respondió que: “si bien los dispositivos están operativos... faltan elementos complementarios para poder visionar en tiempo real y con las garantías suficientes las imágenes, estando su funcionamiento paralizado”.



“Ahora, el alcalde anuncia la instalación de más cámaras para vigilar el tráfico en la ciudad, esperemos que estén operativas y no pasen más de un año como mero elemento decorativo”, insiste la portavoz del Grupo Popular, Aure Hormaechea, quien también critica que la futura nueva dotación de agentes de Policía Local es insuficiente para Azuqueca, con apenas 36 policías para una población que supera los 35.000 habitantes.



Azuqueca está por debajo de lo que recomiendan la FEMP y la Unión Europea: un agente por cada 667 vecinos, y 1,8 agentes por cada mil habitantes, respectivamente. “Ni siquiera con la ampliación de plantilla llegamos a los mínimos recomendables, deberíamos tener más de 50 policías”, apunta la portavoz del PP, recordando que la mejora de la seguridad en Azuqueca es una demanda constante y reiterada por parte del Partido Popular, y del resto de grupos que conforman la oposición en el Ayuntamiento.



¿Dónde está la nueva Comisaría para la Policía Local?



La portavoz del PP insiste en que “en Azuqueca faltan recursos para mejorar la seguridad, y que la Policía Local hace un gran trabajo, pero trabajan bajo mínimos, con pocos agentes y sin los medios adecuados”. A ello se une unas dependencias que no cumplen los mínimos imprescindibles, que el Gobierno municipal se comprometió a mejorar con el traslado de la Comisaría a un nuevo emplazamiento.



“En lugar de reforzar la seguridad, el alcalde y su equipo están priorizando proyectos ‘más lustrosos’, sin tener en cuenta que la prioridad debe ser reducir los índices de delincuencia que tanto alarman y preocupan y que convierten a Azuqueca en noticia nacional”, lamenta Hormaechea, recordando que el presupuesto municipal de este año incluye una partida de 200.000 euros para las nuevas dependencias de la Polícía Local, 3 millones para la Casa de la Cultura, y 1,5 millones para el nuevo edificio multiusos bautizado como ‘La Caja’.



“Estos números definen cuáles son las prioridades del alcalde. Presupuestos millonarios para proyectos faraónicos, que han sido adjudicados, y apenas unos miles de euros para la nueva Comisaría de Policía Local, de la que a día de hoy, a punto de acabar el año, no se sabe nada”, señala la portavoz del PP.



El Partido Popular de Azuqueca considera necesario que desde el Ayuntamiento se tomen medidas para reducir los altos índices de delincuencia que se producen en la localidad, apoyando el trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la Policía Local.