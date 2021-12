VOX denuncia ante el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado los “temerarios” presupuestos del Ayuntamiento de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 21 de diciembre de 2021 , 11:28h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado el proyecto de presupuestos municipales de la ciudad para el próximo año presentado por el equipo de Gobierno formado por PSOE y Ciudadanos. Así lo ha dado a conocer este martes el portavoz de VOX en el consistorio de la capital alcarreña, Antonio de Miguel, en el transcurso de una rueda de prensa en la que, además, de calificar estos presupuestos como “temerarios”, ha confirmado el hecho de que VOX ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto presupuestario municipal.



“Hemos informado y a solicitado a través de una petición formal al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General de la Administración del Estado para que analice, estudie y valore lo que se pretende con este proyecto de presupuesto. Para, de esta forma, evitar daños por perjuicio y menoscabo irreparable para nuestro Ayuntamiento y los guadalajareños para este año 2022”, ha señalado Antonio de Miguel, al tiempo que ha explicado algunos de los motivos sobre los que se fundamenta la enmienda a la totalidad presentada por VOX: “Este Proyecto incurre en asuntos muy graves y temerarios. El primero es la falta de rigor y prudencia a la hora de obviar de manera sistemática los distintos informes de la Intervención en asuntos referidos, por ejemplo, a la irrealidad en el cálculo de los ingresos, o a un presupuesto que de facto se encontraría desequilibrado. Es decir, no hay equilibrio ni correlación entre ingresos y gastos”.



Del mismo modo, Antonio e Miguel ha indicado que “los ingresos no son realistas. Existen ingresos que no se les puede considerar como tales y no deberían ser computados para financiar gastos ordinarios. Hay una cantidad muy importante de ingresos que no se acreditan debidamente. Y no lo decimos desde VOX sino que lo dice y lo confirma el Interventor en su informe, haciendo constar que generarán inestabilidad presupuestaria”.



“En VOX alertamos de que este claro desequilibrio tendrá graves consecuencias”



En cuanto a los gastos, el edil de VOX ha subrayado que “se contemplan un gran número de partidas de carácter ideológico, completamente superfluas y muy prescindibles en estos momentos, además de numerosas subvenciones nominativas cuya justificación del interés público no puede entenderse sino a través de una visión sectaria y extraordinariamente ideológica. En VOX lo consideramos del todo inaceptable”.



De esta forma, De Miguel sostiene que “este claro desequilibrio y desfase entre los ingresos y los gastos tendrán graves consecuencias en las arcas municipales. Marcará nuestro futuro por un posible endeudamiento debido a esta inestabilidad presupuestaria. Estas irregularidades son muy graves y posiblemente irreparables de ejecutarse. Y con un grave perjuicio en el correcto funcionamiento de los servicios públicos de la ciudad como son la seguridad, la limpieza, los servicios sociales, el mantenimiento y rehabilitación de nuestras calles y nuestros parques”.



El portavoz de VOX ha incidido en que “estos presupuestos que presentan PSOE y Ciudadanos son los presupuestos de mayor derroche desmesurado usados con estrategia política, de una agenda ideológica particular y de un gasto desmesurado. Desde el Grupo VOX alertamos que este gasto va a poner en riesgo la caja y los ahorros de los guadalajareños. Tendrá consecuencias muy serias sobre el futuro económico de nuestra ciudad. Con el dinero público no se puede financiar tanto derroche ni endeudar a generaciones ni gobiernos posteriores”, ha subrayado.



“Nos encontramos ante unos presupuestos que incrementan la presión fiscal sobre los guadalajareños con un elevadísimo incremento del gasto público sujetado en ingresos ficticios”, ha puntualizado De Miguel, quien ha finalizado concretado que, “por todo lo anterior, desde el Grupo Municipal de VOX hemos pedido que se proceda a la elaboración de un nuevo proyecto que no adolezca de semejantes errores y carencias del todo insalvables. Y sean dotados de una estabilidad presupuestaria y una correlación y equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos para evitar desfases, y para atender las necesidades reales de los servicios de los guadalajareños”.