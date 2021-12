Carnicero pide “responsabilidad” a PSOE y Ciudadanos para no tramitar unos “presupuestos irregulares” para Guadalajara

lunes 20 de diciembre de 2021

El portavoz del Grupo Municipal Popular Jaime Carnicero ha anunciado hoy que su grupo presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos del gobierno de Alberto Rojo para 2022. “Nos encontramos”, ha dicho, “ante un presupuesto de ficción que no cuenta, por primera vez en la historia reciente de este ayuntamiento, con los informes positivos de los técnicos municipales, del señor interventor general, y que pone en grave peligro las arcas municipales”.



“Se trata de un proyecto de presupuestos para la ciudad de Guadalajara que incurre en desviaciones económicas, desequilibrios presupuestarios, afectación de ingresos a gastos corrientes de forma irregular y ausencia de créditos suficientes para poder atender las obligaciones de la administración local con terceros”, ha explicado Jaime Carnicero quien ha recordado que “en los tres años de Gobierno del señor Rojo se ha incrementado la carga impositiva a los vecinos y contribuyentes de la ciudad de Guadalajara en 12,3 millones de euros, que supone un total del 27,83% solo y exclusivamente en recaudación municipal”. “Estos presupuestos siguen la tónica del Partido Socialista a nivel nacional con Pedro Sánchez, a nivel regional con Page y a nivel local con el señor Alberto Rojo”, ha apuntado Carnicero.



Supera el techo de gasto y presenta déficit de financiación



Este proyecto que nos presenta el gobierno del socialista Alberto Rojo “supera el techo de gasto en más de 7,9 millones de euros y tiene un déficit de financiación de más de 6,5 millones de euros euros, es decir, que los ingresos están inflados en más de 6,5 millones de euros, y como es una ficción, tendremos problemas para poder financiar esos millones en caso de que se cubran todos los gastos”, ha informado el portavoz del Grupo Popular.



También se ha referido Carnicero al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía, donde “se advierte un error de concepto que provoca una sobre cuantificación de 1.525.000 euros”. Por otro lado, en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), “el titular del Órgano de Gestión Tributaria estima unos ingresos de 2,5 millones de euros y en el presupuesto se refleja la cantidad de 3 millones de euros, es decir, hay una sobre cuantificación de 500.000 euros”, mientras que en lo presupuestado para el transporte urbano de viajeros faltan “unos 700.000 euros poniendo este servicio en serio riesgo”, entre otros ejemplos significativos como el desfase en los datos aportados por la concejala de Economía, Lucía de Luz, que dijo públicamente y en sesión plenaria que ya se habían ingresado por la plusvalía en 2021 seis millones de euros; mientras que el informe de los servicios de intervención fechado el 22 de noviembre dicen que la recaudación neta a esa fecha es de 2,4 millones. Del mismo modo, “por la tasa de inspección de solares que dicen que ya se han ingresado 300.000 euros, en el informe técnico se dice que la recaudación neta es de cero euros”.



Por todo ello, Carnicero ha dicho que “estos presupuestos llevan el más claro ADN del Partido Socialista y nos recuerdan a la época de Zapatero y de Barreda cuando para cubrir todos sus gastos y desmanes, inflaban los ingresos de manera desmesurada, como está ocurriendo aquí con el señor Rojo”.



Por último, el portavoz del Grupo Popular ha explicado que su grupo trabaja ahora en la elaboración de varias enmiendas parciales que darán a conocer en los próximos días. Carnicero ha pedido, no solo al Partido Socialista de Rojo, sino también al Grupo Municipal de Ciudadanos que lo sustenta en el poder “un ejercicio de responsabilidad porque estos presupuestos no se pueden tramitar con las irregularidades manifiestas puestas en varios informes de los servicios de Intervención”. “Deben volver al órgano gestor y tramitarse conforme a los dictámenes de los funcionarios municipales”, ha finalizado.