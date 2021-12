El C.D.Yunquera también sale derrotado de Cabanillas

SP.CABANILLAS 3 - C.D.YUNQUERA 1

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 19 de diciembre de 2021 , 19:14h

Los de Joaquín Yagüe se marcharon este pasado sábado de vacío del Ramiro Almendros después de jugar un buen primer tiempo poniéndose por delante en el marcador por mediación de Javi Robledo (minuto 36), tras batir este a Richi de tiro cruzado e incluso llegando a fallar un penalti cometido sobre el propio Javi Robledo a falta de apenas cinco minutos para el descanso.



La segunda mitad cambio de dueño y ese no fue otro que el conjunto cabanillero apropiándose de la pelota y con ello de la posesión creando ocasiones de peligro sobre la meta defendida por el yunquerano Dani.



Los locales fueron entrando poco a poco en confianza a lo que los visitantes respondían con tímidos contraataques. En estas, cuando solo habían transcurrido 10 minutos del segundo periodo, Raúl Medina lograba el empate después de recoger un rebote en un intento de despeje de la defensa yunquerana y definir muy bien a la salida desesperada de Daniel cruzando el balón a la red.



Con la igualada llegaba la confianza de creer en la remontada para los de Alfonso Gutiérrez y la incertidumbre y la inseguridad para los de Joaquín Yagüe. Según iban pasando los minutos y con el partido muy abierto se intuía que el que marcara primero, a parte de desequilibrar la balanza, podría llevarse el triunfo al final del encuentro. En ese toma y daca los cabanilleros fueron más afortunados que no mejores al conseguir ponerse por delante en un fallo de marcaje de la zaga yunquerana tras un saque de banda que Alejandro Guerra, libre de marca y a bocajarro, aprovechaba para marcar y establecer el 2-1 (minuto 73).



Los de Gutiérrez habían hecho lo más difícil dando la vuelta al marcador en un choque que se le había puesto cuesta arriba y ya solo le quedaba rematar la faena ante un rival que había ido de más a menos y que había perdido la posesión en el centro del campo. Y así fue, cuando en el minuto 84 Raúl Medina se convertiría en doble anotador de la tarde al finalizar en gol una buena jugada personal con un disparo desde la frontal. En los seis minutos restantes no hubo tiempo para más y los tres puntos en litigio y cuestionados en la primera parte al final se quedaban en el Ramiro Almendros.



En resumidas cuentas un encuentro en el que quizás el empate hubiese sido lo más justo ya que a los puntos ambos conjuntos fueron superiores sobre su rival, uno en cada tiempo.



Con esta derrota los de Yagüe dan un pasito más hacia el descenso y se marchan al parón navideño hundidos en la última plaza y a falta de un solo encuentro para cerrar la primera vuelta. Precisamente ese partido se disputará en Yunquera el fin de semana del 8-9 de enero contra un rival directo por la permanencia que no es otro que el conjunto conquense del San José Obrero.