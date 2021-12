José Ramón Luna de la Ossa, nuevo premio Provincia de Guadalajara de Fotografía 2021 “Tomás Camarillo”

viernes 17 de diciembre de 2021 , 17:52h

José Ramón Luna de la Ossa es el nuevo ganador del premio Provincia de Guadalajara de Fotografía “Tomás Camarillo 2021”, convocado por la Diputación de Guadalajara, tras atender el jurado del premio una reclamación contra la anterior resolución, que lo otorgaba a una obra que había sido premiada con anterioridad en otro certamen. Según establece la base 3ª de la convocatoria del premio “Tomás Camarillo”, las obras galardonadas "no deberán haber sido premiadas en otros concursos".



El jurado del premio, integrado por Ignacio Abascal Palazón, Antonio López Negredo y Juan Ramón Velasco Pérez, atendiendo una reclamación presentada en tiempo (en la base 9ª de la convocatoria del premio se establece que “hecho público el fallo, éste no será definitivo hasta pasados quince días" y en "caso de reclamación escrita, la Diputación realizará las gestiones oportunas y decidirá sobre las mismas”) y forma al presentarse por escrito indicando textualmente que “el premio de fotografía Tomás Camarillo otorgado no cumple las bases, ya que es una serie ya premiada con el primer Premio en el XXIV Certamen Provincial de de fotografía 2021 de Aspe”.



Este extremo que fue ratificado por el Servicio de Cultura de la Diputación de Guadalajara, al comprobar que efectivamente en el acta del Certamen de Aspe consta como premiada una obra del mismo autor y con el mismo título de la que inicialmente fue ganadora del premio “Tomás Camarillo 2021”.



Tras estudiar las explicaciones ofrecidas por el autor premiado inicialmente, el jurado procedió a examinar las obras presentadas al premio “Tomás Camarillo 2021” y "comparándolas detenidamente con las premiadas en Aspe, se considera que al ser las mismas imágenes en ambos casos y colocadas en las mismas posiciones, se estima que pueden considerarse como la misma obra. Por tanto, al haber sido premiadas con anterioridad, no pueden ser las ganadoras de acuerdo con las bases de la convocatoria”.



Por ello, tras examinar de nuevo las obras seleccionadas como finalistas en la reunión anterior, “se decide por unanimidad conceder el premio ‘Tomás Camarillo 2021’ a la colección titulada ‘Diálogos inacabados’ que, abierta la correspondiente plica, resulta ser ganador José Ramón Luna de la Ossa” de Tarancón (Cuenca).



Así mismo, el jurado acordó ratificar el Premio Especial, cuyo tema es la provincia de Guadalajara, al conjunto titulado "Náufragos en tierra (Guadalajara) I, II y III", de Jesús de los Reyes Martínez Herranz, al no haber en este caso incidencia alguna. Junto a ellos resultaron finalistas los conjuntos "Salinas de Imón", "Diálogos "Destino final", "Por los pueblos negros de Guadalajara", "Luz y geometrías", "Escalera Semen-Reimann" y "Sierra Norte-Cantalojas", que formarán parte de la exposición, junto a las imágenes ganadoras, que organizará próximamente la Diputación Provincial en su Sala de Arte.



Este galardón, abierto a la participación de fotógrafos aficionados o profesionales, residentes en el territorio español, establece dos premios: el primero, dotado con 2.000 euros, para la mejor colección de tres fotografías de tema libre, y un premio especial, exclusivamente para fotógrafos no profesionales, dotado con 1.000 euros, para una colección de tres fotografías cuyo tema sea la provincia de Guadalajara.



José Ramón Luna de la Ossa (1974), de Tarancón (Cuenca), es Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía Artística, titulado de grado superior de la Escuela Cruz Novillo de Cuenca; Fotografía publicitaria, Digital, Creativa, Recursos Digitales y Profesional de la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido (CEV) de Madrid, y estudios de pintura en Atrium (Madrid).



Ha participado en más de 600 exposiciones individuales y colectivas, como en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Pérez de Guadalajara, Academia de Bellas Artes de San Fernando, PhotoEspaña 2017, Eurostars de Madrid, Berlín y Oporto, Casa de Vacas, Alcázar y Castillo de San Servando de Toledo, o Palacio Fernán Núñez de Madrid.



Ha recibido más de 400 premios, becas y reconocimientos nacionales e internacionales, destacando en los últimos años el Fotografía de Bodegón de la Rioja, Internacional de Monóvar, Verum de Ciudad Real, Ojo de Antequera (en dos ocasiones), Berlanga de Duero; Premio del Honor en el XXXIX de Girona, en el Vila de Canals (dos veces) y en el Villa de Irún (también en dos ocasiones); Internacional Asisa 2017, Cine de Almería, Enesa, Premio de Honor en la LXII y LXVI Abeja de Oro de Guadalajara, Susana Santeiro de Vigo, V Premio Renault en Valladolid, Eurostars Hoteles de Oporto, Salón de Fotografía de Xátiva, XXXVII de Ibi, Bienal Mezquita de Córdoba 2016, el de Honor y extraordinario de Asisafoto de 2015 y 2016, así como precisamente el Premio Tomás Camarillo en otras dos ocasiones: en 2013 y en 2018.