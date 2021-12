Cartas al Director : La lamentable situación de incomunicación de Castejón del Henares

miércoles 15 de diciembre de 2021 , 12:52h

Como representante de los vecinos de Castejón de Henares nos gustaría hacer publica la lamentable situación de incomunicación en que nos encontramos.



Castejón de Henares es un pequeño municipio de la Alcarria de Guadalajara, con 85 habitantes, que llevamos sin cobertura de móvil de la compañía Movistar desde las 7,00 h del pasado día 5 de Diciembre. Hay una incidencia creada en telefónica Movistar desde el lunes 6 y el alcalde personalmente a intentado ponerse en contacto con el 1002 y 1004 resultando casi imposible por que el tiempo de espera es larguísimo y por que no atienden como es debido,lo hemos tenido que hacer por whatsapp a un telefono proporcionado por la aplicación de Movistar y aun estamos esperando tener cobertura.



Eso no seria muy destacable a la vista de lo que ocurre en muchos pequeños municipios, si no fuese por que el ayuntamiento ha cedido unas instalaciones para la ubicación de ese reemisor y por que el ayuntamiento corre con todos los gastos de electricidad que genera, destinando dinero del municipio para ese mantenimiento y no para otros menesteres también muy necesarios en nuestro municipio, es decir, el Ayuntamiento pone lo que está en de su parte para un servicio adecuado y nos gustaría que la compañía cumpla su parte y restablezca lo antes posible la cobertura. Esto nos está ocasionando múltiples problemas y desplazarnos a una distancia considerable para poder utilizar nuestros terminales.



En pleno desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que se incluyen como palancas el desarrollo del mundo rural y lucha contra la despoblación o la conectividad, en el que se encuentra el hito de ciencia ficción despliegue 5G, nos encontramos en esta lamentable situación. Creo que hoy por hoy poder llamar por teléfono sería y un logro importante.



¿Este es el trato que merece la España vaciada? PERDÓN!!!!! LA ESPAÑA OLVIDADA.



Desde este ámbito abandonado como son los pequeños municipios, viendo los grandes planes y proyectos que ocupan ahora las políticas nacionales y europeas, nos sentimos realmente defraudados y engañados. Tenemos la sensación de que o nos están mintiendo o, si es cierto que quieren llevar a cabo esos proyectos, están haciendo el ridículo. Evidentemente no tenemos ningún peso ni para los gobernantes ni para las grandes compañías beneficiarias de las inversiones y que deberían revertir en la población.



Espero que a mis vecinos se les descuente de sus facturas del mes de diciembre la parte proporcional del tiempo que no han podido utilizar sus móviles con normalidad y que piensen en toda esa gente que se viene al pueblo a teletrabajar y se tiene que ir . ¡¡¡¡piensen un poco en nosotros!!!!!!



Castejón de Henares a 14 de diciembre de 2021



Fdo.: Carlos Piña Barbero

ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DE HENARES