LA PEOR CARA DEL PSOE : El PSOE rechaza una moción en el Congreso que pide defender el 25% de español en las aulas catalanas

miércoles 15 de diciembre de 2021

El PSOE de Pedro Sánchez rechaza en el Congreso de los Diputados una moción presentada por Vox en defensa del 25% del castellano en las aulas catalanas y en plena polémica por el hostigamiento y acoso de los socios separatistas del Gobierno al niño y su familia del colegio Turó del Drac de Canet de Mar, en Barcelona.



El portavoz de los socialistas en la Cámara baja, Héctor Gómez, ha avanzado el sentido del voto de su grupo a pregunta de OKDIARIO en rueda de prensa, donde ha afirmado que si bien el PSOE «respeta y acata las sentencias judiciales», en alusión al fallo del Tribunal Supremo, su grupo votará en contra de esta moción de Vox. Los socialistas han declinado siquiera a presentar enmiendas al texto para su debate y votación esta tarde en el Pleno del Congreso. Sí lo han hecho PP y Ciudadanos, y ambos partidos son favorables a respaldar la iniciativa.



En concreto, la moción de Vox pide, por un lado, la aplicación del 155 en Cataluña -elemento que no aparece expreso en la enmienda del PP- para proceder a «la intervención de la Administración autonómica catalana con el fin de asegurar el respeto y el cumplimiento íntegro de los preceptos y principios constitucionales». Y es que la Generalitat de Cataluña que dirige el independentista Pere Aragonés (ERC) ya ha manifestado que no tiene intención de cumplir la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala que el 25% de la enseñanza en esta comunidad tenga que ser en castellano.



Así, la formación de Santiago Abascal reclama, en primer lugar, «asegurar la enseñanza del español y en español en los sistemas educativos de todas las regiones españolas, con el objeto de satisfacer el deber de todos los españoles de conocerlo, así como de amparar el derecho de todos a usarlo».



Desde el PP, Cuca Gamarra, ha mostrado su sorpresa ante la postura socialista, asegurando que "llama la atención que el PSOE se distancie de esa manera de lo que tiene que ser la defensa de nuestra lengua", recordando que el Gobierno no sólo tiene la capacidad de apoyar con su voto esta moción, sino que tiene la obligación de hacer cumplir las sentencias judiciales en Cataluña. Su partido y Cs han anunciado enmiendas a la propuesta de Vox, que serán estudiadas por el partido de Abascal.