Miscelánea de noticias de Albelardo Mazo Arteaga

martes 14 de diciembre de 2021 , 20:21h

Hace unas fechas Nueva Alcarria publicaba una foto noticia sobre el mercado navideño de Brihuega y el éxito que el mismo había tenido, pero no se decía nada que lo mas comentado era la falta de la “Parada” de las Reverendas Monjas Bernardas, por ello el pasado sábado 11 de los corrientes un grupo muy numeroso de gentes de Brihuega se dieron cita en la madrileña calle de Joaquín Costa, 49, lugar donde está el convento o monasterio de la Piedad Bernarda Cisterciense para visitarlas pues allí se marcharon después de cuatrocientos años en la Villa briocense para pasar una tarde con ellas, recordemos que por esta época navideña los brihuegos las visitaban en el Convento situado junto al Jardinillo primero y en el Camino de la Fuente de la Princesa, después teniendo en cuenta que buena parte de ellas eran el naturales de Brihuega y en unas fechas tan señaladas eran visitadas por sus familias y amigos, hasta los niños acudían a cantar con ellas villancicos cuando estaban en el pueblo que se rezaba el “octavario” y se adoraba al NIÑO.



Días pasados salió a la luz el programa navideño editado por el Ilustre Ayuntamiento, un programa intenso y extenso en actos tanto con actos culturales, deportivos, musicales, e incluso taurinos, (aunque estemos fuera de época) con presentación de libros, etc., etc.



Pero antes de desarrollar brevemente este programa quiero resaltar en principio ese gran Belén montado en la Parroquia de Santa María de la Peña por un grupo muy variado de gentes jóvenes y de mediana edad, no es ese gran Belén al uso, es un Belén recreado en lo que es el Prado de Santa María, merece la pena ver las recreaciones del Arco de la Guía, la plaza donde está la Fuente, la vista de la Fabrica, la Torre de San Miguel, la fachada del Castillo, en fin una maravilla, desde aquí invitamos a los brihuegos y no brihuegos a visitarlo.



Muy importante fue el homenaje organizado por la Asociación para la Imagen y Sonido (TVA) para resaltar la figura de D. Valeriano Herrera Rodríguez, salmantino de nacimiento, abogado de profesión, vecino de la calle de Toledo Madrid, en brihuego consorte y en 1975 Presidente de la Casa de Guadalajara en Madrid, y aficionado a la fotografía, ello le llevo a hacer infinidad de fotografías de Brihuega y alrededores en poder ahora de sus nietos, ellos también brihuegos las van a ceder a la Villa a través de la Asociación mencionada, allá por septiembre de 2022 habrá una gran exposición.



Música y más música ha habido estos días, además de Voleibol solidario cuya recaudación fue destinada a la Asociación “Menudos Corazones” y Toros, primero con la inauguración de una exposición de pintura taurina del artista Mario Pastor Cristóbal. También la inauguración de la escultura de un TORO en homenaje al Encierro briocense, obra del artista imaginero Sergio del Amo, dicen que es un proyecto del Ilustre Ayuntamiento para apoyar la declaración del Encierro por el campo como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Y seguidamente lo más importante de la jornada taurina fue el amplio coloquio entre el ganadero Victorino Martín García, Presidente de la Asociación Fundación Toro de Lidia y Jesús Hijosa Lucas, alcalde de Villaseca de la Sagra y presidente del Foro de las Novilladas.



Y finalizo la jornada con la presentación del libro “Caminando por el sonido” de Jesús Villa Rojo, por cierto de Jesús que vamos a decir, si se ha dicho casi todo, en Brihuega, Guadalajara y Madrid.