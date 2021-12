Carta semanal del obispo de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara : El silencio

martes 14 de diciembre de 2021 , 20:16h

Vivimos en una sociedad con muchos ruidos. Estos condicionan con frecuencia la reflexión personal, la relación con los hermanos y la posibilidad de escuchar sus necesidades. El ruido, además de impedirnos acoger las propuestas de nuestros semejantes, es también un obstáculo para entrar dentro de nosotros mismos y para preguntarnos por el sentido de nuestra existencia y de nuestras acciones.



Desde el punto de vista religioso, la falta de silencio nos incapacita para escuchar la voz de Dios, para acoger sus enseñanzas y orientación. La vocación cristiana, que es siempre respuesta a la llamada de Dios, resulta muy difícil percibirla sin tomar distancia de los ruidos de la vida diaria. Aprender a escuchar a Dios en silencio es la condición necesaria para percibir su voz, para no cerrarnos a la trascendencia, para descubrir nuevos horizontes a la existencia y para darle una orientación nueva y definitiva.



Ahora bien, este encuentro personal con Dios en lo más hondo del corazón no solo exige el silencio exterior que nos permita distanciarnos de los ruidos del mundo y de las opiniones de los demás, sino que requiere también el silencio interior. Este nos permite poner freno a la imaginación y serenar el espíritu para distinguir entre nuestros deseos y nuestro deber, para discernir entre los sentimientos del corazón y la voluntad de Dios



Las decisiones importantes sobre nuestra vida y sobre la actividad pastoral no es posible tomarlas sin momentos de silencio y escucha. La misión a la que el Señor nos llama, en muchos casos exige renunciar a nosotros mismos y a nuestros criterios para orientar los quehaceres diarios y el anuncio del Evangelio desde el querer de Dios.



La vida espiritual y la práctica pastoral resultan imposibles si no existe la firme voluntad de romper con aquellas actitudes y comportamientos que son contrarios al Evangelio. Solo la escucha de la Palabra de Dios y la respuesta meditada a la misma en la oración y el silencio pueden ayudarnos a descubrir

qué quiere el Señor de nosotros en los distintos momentos de la existencia, pues la vida cristiana no consiste en hacer muchas cosas, aunque estas sean buenas y estén bien realizadas, sino en cumplir la voluntad de Dios.



Ser cristiano es una determinada forma de plantearse la vida en todos sus aspectos, de pensarla y vivirla siempre a luz de las enseñanzas y comportamientos de Jesús, rechazando todo lo que pueda ser un obstáculo para la vivencia de la Buena Noticia. Esto quiere decir que las decisiones personales o pastorales, asumidas en un momento determinado porque eran más acordes con la voluntad de Dios, es preciso revisarlas y corregirlas, si cambian las circunstancias y la realidad. Con mi sincero afecto y estima, feliz día del Señor .



Atilano Rodríguez, Obispo de Sigüenza-Guadalajara