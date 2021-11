Núñez anuncia que el jueves el pleno de las Cortes debatirá sobre el Pacto Regional del Agua y exigirá a Page que impulse su cumplimiento

lunes 22 de noviembre de 2021 , 13:31h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que el próximo jueves, a iniciativa del PP, el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha debatirá sobre el grado de cumplimiento del Pacto Regional del Agua y “pediremos que se impulse su cumplimiento”.



Así se ha pronunciado en una entrevista en Castilla-La Mancha Media (CMM), donde ha dicho que si hace un año todas las entidades a las que afecta la política hídrica, los partidos políticos y los colegios profesionales “nos dimos un acuerdo en materia de agua y lo firmamos, lo que corresponde es cumplirlo”.



Por ello, ha preguntado a Page si ha ido al Palacio de La Moncloa con este pacto a decirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esta es la posición de Castilla-La Mancha en materia de agua. “Castilla-La Mancha tiene, por fin y a propuesta del PP, un acuerdo histórico y queremos que se cumpla”.



Igualmente, ha aseverado que le molesta profundamente que después de 15 meses escuchando al conjunto de la sociedad civil a la que le afecta la política hídrica y después de blindar los intereses del agua en Castilla-La Mancha, Page guarde este pacto “en un cajón”. “Soy de palabra. Castilla-La Mancha por delante de mi partido y el pacto por delante de cualquier otra postura”, ha incidido.



De otro lado, ha asegurado que tiene el objetivo de ofrecer “políticas para que Castilla-La Mancha progrese y conquiste un futuro de libertad y de oportunidades”, al tiempo que ha incidido en que el socialismo lleva 40 años gobernando la región y lleva todos estos años diciendo a los castellanomanchegos que “no podemos ser más de lo que somos”. “Nos pone una venda en los ojos y nos dice que hasta aquí podemos crecer”, ha dicho.



Por ello, Núñez ha pedido a todos los castellanomanchegos que “seamos ambiciosos”, ya que los ciudadanos de la región “podemos ser todo lo que queramos ser” porque somos “valientes, honrados, emprendedores” y “necesitamos un liderazgo firme para conquistar un futuro de oportunidades”.



El presidente del PP-CLM ha incidido en que tiene la ilusión y el compromiso por una Castilla-La Mancha que tiene muchas oportunidades para que “deje de estar en el vagón de cola y sea la locomotora del país”.



POLÍTICA ECONÓMICA



Núñez ha destacado que si Madrid es la locomotora del país y está siendo la principal economía o Andalucía es la principal generadora de empresas, el modelo “es sencillo” y es “copiar” las políticas de Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso para que Castilla-La Mancha deje de ser una de las regiones que más impuestos cobra a sus ciudadanos, solo por detrás de Cataluña y Cantabria.



Por ello, el líder del PP ha indicado que es fundamental bajar impuestos en Castilla-La Mancha. Entre ellos, bajar el IRPF, eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, bajar los impuestos al trabajo, luchar para evitar derogar la Reforma Laboral o no subir las cotizaciones a los autónomos.



“No podemos permitir que suban los impuestos a los autónomos o al trabajo. Es el momento de apoyar al autónomo, a las pymes y a los agricultores y ganaderos”, ha dicho, al tiempo que ha apostado por bajar la factura de la luz de forma inmediata, algo que “se puede hacer” y el PP ha presentado una iniciativa para hacerlo.



Núñez ha aseverado que le da “pánico” pensar que, cuando llegue el momento, Page se alineará a las tesis de Pedro Sánchez en cuanto a financiación autonómica. En cualquier caso, ha dicho que Page cuenta con el apoyo del PP si de conseguir una financiación justa se refiere para Castilla-La Mancha y del dinero que la región necesita para su desarrollo, para crear empleo, para luchar contra la despoblación o para mejorar la sanidad o la educación.



“Hoy Castilla-La Mancha, con el modelo de financiación autonómica que viene de la época de Zapatero, pierde mil millones de euros al año”, ha lamentado. Por ello, ha dicho que el PP no va a permitir que el dinero que corresponde a los castellanomanchegos vaya a Cataluña o a País Vasco para pagar los pactos políticos de Sánchez “para mantenerse en el sillón”.



LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN



Para Núñez, el abandono de Castilla-La Mancha “tiene un responsable claro” que es el PSOE. Por ello, “ahora no vale” que algunos intenten buscar vías alternativas para luchar contra la despoblación “sin tener claro quien ha abandonado a los pueblos durante tantos años”.



Así, ha incidido en que está orgulloso de los pueblos de Castilla-La Mancha y está convencido de la potencia de los municipios de la región porque “creo y apuesto por el mundo rural” que “necesitan el impulso necesario para poder desarrollarse” con menos burocracia, simplificación de la norma, más ayudas económicas y bajadas de impuestos con discriminación positiva en el mundo rural.



Por eso, ha pedido a los castellanomanchegos que viven en el mundo rural que “antes de dejarse embaucar por cantos de sirena”, miren a quienes “llevamos confiando muchos años en el mundo rural”. “Confío en el mundo rural y el PP es el partido que puede solucionar los problemas de la Castilla-La Mancha que tiene oportunidades y que está maltratada por el socialismo”.



LISTAS DE ESPERA



Paco Núñez ha recordado que Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma donde los ciudadanos más tienen que esperar para ser operados y donde más se espera para poder ser atendido en la sanidad pública.



Por ello, ha pedido a Page que se olvide que es el PP quien presenta una enmienda para poner en marcha de forma urgente un Plan de Choque contra las listas de espera y vote a favor de la misma para atajar este problema “de manera drástica” y para que los castellanomanchegos “no esperen para ser atendidos en la sanidad regional”.



“La salud de los castellanomanchegos está por encima del PP, del PSOE, del Gobierno de Castilla-La Mancha, de Emiliano García-Page y de Paco Núñez”, ha afirmado, al tiempo que ha vuelto a reclamar al PSOE que vote a favor de esta enmienda porque “se lo van a agradecer los miles de castellanomanchegos” que están esperando a ser atendidos en la sanidad pública.