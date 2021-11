UGT CLM y Podemos Castilla-La Mancha acercan posturas para aunar líneas de actuación

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 22 de noviembre de 2021 , 13:35h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El secretario general de UGT CLM, Luis Manuel Monforte, y el secretario de organización, Javier Flores, se han reunido esta misma mañana con el coordinador de Podemos en la región, José Luis García Gascón, para acercar posturas entre las dos instituciones y así trabajar en líneas de trabajo conjuntas. Las dos organizaciones están en una etapa de renovación, recuperando estructuras y apoyando a sus asociaciones juveniles como punto de partida hacia el futuro.



Con relación de la derogación de la Reforma Laboral, encabezada por la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el sindicato ha manifestado su confianza en las fuerzas de gobierno “para volver a lo anterior de 2011”. No obstante, el sindicato ha asegurado que “si la UGT tiene que salir a la calle, va a salir a la calle”. “Queremos que se recoja lo que necesitamos, todo aquello que les ha pasado factura a los/as trabajadores/as y en eso soy positivo”, ha subrayado Monforte. Por su parte, Flores ha querido recalcar: “lo único que ha hecho es estorbar y han sido los trabajadores y trabajadoras quienes han cargado a las espaldas con la reforma laboral del PP”.



Asimismo, coinciden en que los ERTES han salvado a millones de trabajadores y trabajadoras de la crisis, la pandemia y el desempleo, y han mostrado su preocupación por el sistema de pensiones ante la jubilación de la generación baby boom. En este sentido, el sindicato apoya la propuesta de reforma del sistema de pensiones.



UGT Castilla-La Mancha no duda en colaborar con las instituciones a través del Consejo de Diálogo Social, una herramienta que, aun percibiéndose de forma malintencionada, “pone en valor lo que se hace dentro del diálogo social”. Por ello, el sindicato tiene abiertos varios proyectos en apoyo siempre al trabajador, como sus proyectos en PRL y Gobernanza. “Hasta septiembre estuvimos inmersos en estudios por los cuales analizamos 5 sectores, todos ellos grandes afectados por la pandemia, para ver las necesidades formativas de sus trabajadores y trabajadoras y otras problemáticas que sufren, y ahora les asesoramos en el proceso de ACREDITA”, han explicado Monforte y Flores.



“Los últimos accidentes laborales en Castilla-La Mancha están siendo de trabajadores autónomos, quizá porque tienen más dificultades o falta de recursos para llegar a esta formación”. Por eso, desde UGT reivindicamos la figura del Delegado Territorial de Prevención contra la siniestralidad laboral, un técnico que se dedica a vigilar y asesorar en materia de prevención a empresas de menos de 6 trabajadores, empresas en las que no conseguimos acceder porque no tenemos representación sindical”



Durante la reunión, el coordinador de Podemos CLM ha expuesto su malestar con respecto al modelo económico y medioambiental de la región (macrogranjas, saneamiento de aguas y acuíferos, etc.). A todas estas cuestiones, la ejecutiva ha respondido desde su departamento Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: “No queremos que Castilla-La Mancha sea el vertedero de España”.



Siguiendo esta línea, a lo largo del encuentro también se ha hablado de los servicios públicos en las zonas más rurales. Las dos organizaciones están de acuerdo en luchar para garantizar estos servicios y que los trabajadores y las trabajadoras no tengan que abandonar sus hogares, puesto que un modelo de teletrabajo eficiente conseguiría ganarle terreno a la despoblación y evitar la deslocalización del empleo. Por consiguiente, para que ello se dé, “se deben garantizar unos servicios públicos mínimos”.



UNA ACERCAMIENTO FRUCTÍFERO



Ambas ejecutivas han mostrado su contento para con la reunión, manifestando que habrá futuros encuentros.



“Queremos que vean nuestro trabajo, que nos vean trabajar, que hacemos propuestas y que nos preocupamos por la democracia. Para que apuesten por nuestro proyecto político debemos estar ahí para ellas y ellos con una propuesta sólida”, ha señalado el coordinador de Podemos CLM.



Desde el sindicato, además, se espera que la reunión haya conseguido su propósito. “La UGT tiene ideales muy progresistas y, a nivel estatal, nos llega la buena sintonía que hay entre nosotros”, ha subrayado Monforte.