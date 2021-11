María Patricio exige a Page un Plan de Choque provincial para reducir las listas de espera en Guadalajara

viernes 19 de noviembre de 2021

La portavoz del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, ha exigido esta mañana en rueda de prensa “la imperante necesidad de impulsar” un plan de choque provincial para reducir las listas de espera de Guadalajara “porque tiene los tiempos de espera más altos de la región en la mayoría de los servicios médicos”.



El tiempo medio de espera en el Hospital de Guadalajara es superior al del resto de hospitales de la región con 238’9 días. A excepción de cirugía plástica, Maxilofacial, Ginecología y Otorrinolaringología, en todo lo demás; Angiología/Cirugía Vascular, Cirugía General y Digestivo, Dermatología Oftalmología, Traumatología y Urología, “Guadalajara tiene el dudoso honor de liderar estos datos”.



Las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Sanidad “confirman la intolerable situación de las listas de espera quirúrgica en Castilla-La Mancha”, desde el Partido Popular de Catilla-La Mancha “denunciamos esta situación y exigimos la puesta en marcha de forma inmediata un verdadero Plan de Choque contra las listas de espera sanitarias ya que son miles los castellano manchegos que sufren la pésima gestión de la sanidad del PSOE”.



A su juicio, “la región se encuentra en una situación muy preocupante porque vuelve a ser líder nacional en tiempo de espera para entrar en un quirófano”. En concreto, si en España un paciente espera para una intervención una media de 121 días, en Castilla-La Mancha esta cifra aumenta hasta los 189 días. ”Cifras que ponen en evidencia la nefasta gestión del Gobierno socialista”.



Igualmente, ha apuntado que Castilla-La Mancha es la región que mayor porcentaje tiene de toda España en pacientes que llevan esperando más de 6 meses para una operación, “concretamente el 36,6% de los pacientes incluidos en las listas de espera de Castilla-La Mancha”.



Las estadísticas del Ministerio también reflejan que la región duplica la media nacional para una intervención (del 18,95%) y cuadriplica la de la comunidad de Madrid (del 9,4%). “Los pacientes castellano manchegos esperan 114 días más que los de Madrid para poder operarse, es decir casi cuatro meses de diferencia”. Por ello, la portavoz provincial ha aseverado que “la salud de los castellano manchegos no puede seguir siendo ignorada por el gobierno del señor Emiliano García Page”.



Para poner remedio a esta situación, Patricio ha recordado que el PPCLM de Paco Núñez propuso el pasado mes de septiembre en las Cortes regionales un Plan de Choque para reducir las listas sanitarias dotado de 20 millones de euros, el cual incluye el aumento de las plantillas de los profesionales sanitarios en todas las categorías y en todos los grupos para garantizar una asistencia sanitaria a todos los pacientes y reducir así las listas de espera sanitarias.



Del mismo modo ha subrayado que “es fundamental volver a la Ley de garantías de Tiempos máximos de Espera que están legislados: 20 días para una prueba diagnóstica, 30 para una consulta externa y 90 para una operación. Una ley que Page y el PSOE prometieron y que no están cumpliendo”.



En definitiva, la portavoz provincial ha aseverado que “la inacción” con la que actúa el Gobierno socialista de Page “supone un riesgo para los pacientes castellano manchegos y más concretamente los guadalajareños”. Para los vecinos de nuestra provincia, Patricio ha reclamado “la puesta en marcha de todos los mecanismos necesarios para que todas aquellas personas que esperan una operación, una consulta o una prueba diagnóstica sean atendidas de forma urgente.



Reconocimiento a los trabajadores sanitarios



Finalmente, la portavoz provincial ha puesto en valor el trabajo diario y profesionalidad de los trabajadores sanitarios que además de sufrir la difícil situación consecuencia de la pandemia, tienen que sufrir una bolsa de trabajo sin actualizar desde 2018 y los continuos incumplimientos en sus promesas de baremación. “Es totalmente injusto que los profesionales sanitarios dediquen tiempo a su formación para mejorar sus méritos para que luego no puedan acceder a un puesto de trabajo”, ha zanjado.