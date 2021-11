Esteban pide la dimisión de la presidenta y el vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños por “instrumentalizar la asociación a favor del PSOE en vez de defender los intereses de estos municipios”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 16 de noviembre de 2021 , 17:45h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El secretario provincial del Partido Popular de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha reprochado al vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Borja Castro, que “instrumentalice esta asociación a favor de los socialistas” y le ha recordado que el Partido Popular “nunca ha estado en silencio sino todo lo contrario, de hecho, ha sido el único que ha luchado efectivamente legislando por los intereses de los municipios ribereños”.



Esteban ha hecho estas manifestaciones tras las acusaciones vertidas por el vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños en los medios de comunicación, en las que pone en duda las intenciones de la formación popular de Guadalajara en materia de agua.



El secretario provincial ha recordado a Castro que en el desarrollo de la modificación a la que él alude, la propia ministra María Jesús Montero “negó que el trasvase de agua del Tajo al Segura estuviera en cuestión” incluso aseguró que el Real Decreto del Ministerio para la Transición Ecológica “va en la línea de garantizar el suministro, funcionamiento y la estabilidad del trasvase”. Incluso, la propia socialista Montero aseveró que “no se iban a cambiar las reglas de juego”.



Esteban también le ha refrescado al vicepresidente de la Asociación las declaraciones que realizó en septiembre la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que aseguraba que el trasvase Tajo-Segura “era una infraestructura esencial que se iba a mantener” y que la aplicación de las nuevas bases no implicaría un menor envío de agua a las cuencas receptoras, porque los estudios demuestran que los volúmenes a trasvasar son similares a los actuales aunque los envíos se produzcan de manera más estable”. Así, reafirmó una y otra vez que el caudal anual a trasvasar sería similar que hasta ahora.



Por tanto, ha dicho Esteban, “las declaraciones de las ministras de su partido no defienden a Guadalajara ni a Castilla-La Mancha y jamás el PSOE ha llevado a cabo ninguna modificación legal para subir la lámina estable en los embalses de cabecera”, es decir, “el PSOE nunca ha defendido realmente los intereses de los municipios ribereños más allá de su palabrería”. La única garantía con la que cuentan fue gracias al Partido Popular, que primero garantizó los 240hm3 y posteriormente lo aumentó hasta los 400hm3”.



En la misma línea, Esteban ha aprovechado para preguntar directamente a Castro qué tiene que decir sobre al trasvase a la llanura manchega que también surge del Tajo-Segura y de la que nunca se pronuncia su partido, o sobre las obras de abastecimiento prometidas a los municipios ribereños desde 2007 “y que todavía se encuentran sin terminar”.



Del mismo modo, ha recordado a Castro que su jefe de filas regional y máximo responsable de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page “es el presidente de los trasvases porque, siendo miembro de distintos gobiernos socialistas, ha trasvasado más de 7.000 hectómetros cúbicos hasta la fecha”.



Las declaraciones de Castro son, una vez más, “fuegos de artificio” de los máximos responsables de la Asociación de Municipios Ribereños “que utilizan e instrumentalizan políticamente a favor del PSOE esta asociación en vez de defender los intereses de todos y cada uno de los municipios que la integran”.



Por ello, Esteban ha pedido la dimisión de la presidenta y del vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños, políticos a sueldo del PSOE, “por no defender ni representar a todos los integrantes con independencia de su signo político y utilizar la asociación a favor del PSOE”.