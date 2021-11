El PP de Azuqueca exige que el segundo Centro de Salud se abra YA, con el personal necesario y suficiente

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 03 de noviembre de 2021 , 20:07h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

“Después de seis años y medio de retrasos y mentiras, teniendo además en cuenta que también se ha vuelto a superar en tres meses el último plazo dado por Page para ponerlo en marcha, ya es hora de que el segundo Centro de Salud de Azuqueca abra sus puertas, y que lo haga con todas las dotaciones necesarias”.



Así lo reclaman desde el Partido Popular de Azuqueca, cuya presidenta y portavoz del PP en el Ayuntamiento, Aure Hormaechea, subraya que “a estas alturas, Page no puede abrir de cualquier manera el segundo Centro de Salud, sino que debe hacerlo con todas las garantías y todos los medios para ser un servicio eficaz y eficiente, y eso sólo es posible con personal y equipamiento suficientes”.



Los populares temen que la intención del Gobierno regional sea “desdoblar” el personal sanitario que presta servicio en el Centro de Especialidades de Azuqueca, de manera que con la misma plantilla se atienda los dos centros.



“No podemos aceptar que se desnude a un santo para vestir a otro, porque la realidad es que los profesionales de Atención Primaria están ya más que saturados, y lo que se necesita es más personal para ofrecer una asistencia sanitaria de calidad”, señala Hormaechea, quien recuerda al consejero de Sanidad sus palabras durante la “pantomima” de inauguración del Centro de Salud de Alcolea del Pinar: “a pesar del Covid, no abandonamos la senda que iniciamos en 2015, que es apoyar la Atención Primaria en sus infraestructuras, en sus recursos humanos y también en tecnología”.



Cuatro meses después de aquel ‘acto inaugural’, que contó también con la asistencia de García-Page, el Centro de Salud de Alcolea del Pinar sigue “cerrado a cal y canto”. El de Azuqueca de Henares, casi siete años después, sigue en obras.



A la vista de todo ello, la responsable del PP azudense, que ha podido comprobar la paralización durante varios años de las obras del segundo Centro de Salud de Azuqueca y también el lentísimo ‘avance’ de los ‘remates’, desconfía de las promesas del Ejecutivo regional. “Tenemos motivos más que suficientes para dudar de las promesas y compromisos, porque Page a lo largo de estos años, nos ha presentado planos y planes que no se han cumplido. Después de tantos años de espera, no podemos consentir que la puesta en marcha del Centro de Salud de ‘Las Doscientas’ se haga de forma chapucera, y en detrimento del servicio que se presta en el Centro de Especialidades”.



Desde el PP recuerdan que Azuqueca es el único municipio de Castilla-La Mancha con más de 20.000 habitantes que sólo tiene un centro de salud. “Han tenido desde junio de 2019 para ‘rematar’ las obras y la puesta en marcha de este nuevo centro. Por el bien de los miles de pacientes que dependen de este servicio, y de los profesionales sanitarios que lo atienden, esperemos que se ‘rematen’ como es debido. Pedimos que se abra ya, y con todos los medios humanos y el equipamiento necesarios”.