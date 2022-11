RODILLO SOCIALISTA : El PP denuncia que el Gobierno municipal de Azuqueca se niega a auditar la gestión y las cuentas del Ayuntamiento

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 04 de noviembre de 2022 , 19:59h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

A pesar del respaldo unánime de los grupos de oposición a la propuesta del PP de llevar a cabo una auditoría en el Ayuntamiento de Azuqueca, el voto en contra del Gobierno municipal impedirá que se pongan los medios para controlar y fiscalizar la gestión y las cuentas públicas.



“Hay informes demoledores que demuestran que las cosas no se están haciendo bien”, ha lamentado la portavoz del Grupo Popular, Aure Hormaechea, tras la celebración de un Pleno en el que el PSOE, con su mayoría absoluta “ha vetado que se lleve a cabo una auditoría, que es necesaria e imprescindible, a tenor de la falta de transparencia y de los informes de Intervención que ponen en entredicho la gestión de asuntos tan importantes como la contratación de personal, los contratos menores, el control de las subvenciones o el pago a proveedores, puesto que la morosidad se ha disparado.



La propuesta del PP planteaba la dotación de los medios económicos y de personal necesarios para que se pueda hacer un análisis exhaustivo de la gestión y de la situación económica, teniendo en cuenta que son constantes los reparos del servicio de Intervención a multitud de gastos y facturas, son continuos las modificaciones de crédito y muy frecuentes los reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar facturas atrasadas.



Sin embargo, los populares insisten en que el Equipo de Gobierno de José Luis Blanco “ha estado esquivando” la auditoría al menos durante los dos últimos años, quitando de los presupuestos de 2021 y 2022 buena parte del dinero que inicialmente se había consignado para ello, “no haciendo así posible la contratación de este trabajo con una empresa externa”, según apunta uno de los informes de Intervención, que “no ha dispuesto de los medios necesarios y suficientes para desarrollar un modelo de control eficaz que permita asegurar de una forma razonable y proporcionada, el control efectivo del presupuesto… Se hace constar que durante el ejercicio 2021 no se han podido llevar a cabo la totalidad de las actuaciones previstas en el Plan Anual de Control Financiero por insuficiencia de medios personales”.



De hecho, según recuerdan desde el PP, el Plan de Control Financiero de este año fue modificado en julio para incluir, con carácter de urgencia, una actuación de control financiero permanente sobre la subvención del Plan de Empleo 2022, dada la “falta de seguimiento e importancia cuantitativa de la subvención y de los contratos de personal asociados a la misma…, se hace constar que no se podrán llevar a cabo la totalidad de las actuaciones de control financiero previstas en el presente Plan”.



“Mientras la escasez de personal en distintos departamentos es una queja reitera, el alcalde ha dado prioridad a la contratación de un asesor, del que no nos han dado información sobre funciones y sueldo”, critican desde el Grupo Popular, que lamentan la negativa del Gobierno municipal a someter a una auditoría su gestión y sus cuentas.