La fotografía de Jerez de los Caballeros presentada por @ricardmebe, ganadora de #ConcursoFotoRed

miércoles 27 de octubre de 2021 , 13:45h

Desde el 12 de septiembre y hasta el 12 de octubre estuvo abierto el plazo de presentación de trabajos al concurso de fotografía que la Red de Ciudades y Villas Medievales convocó el pasado mes de septiembre a través de la red social Instagram. Para poder participar solo era necesario ser mayor de 18 años y seguidor del usuario @villasmedievales.



Los participantes podían presentar hasta tres fotografías en las que la temática se centrara en el patrimonio monumental de las villas y ciudades que pertenecen a la asociación, indicando el lugar donde se había tomado la misma y con el hashtag #concursoFotoRed. Debiendo ser fotografías originales, no presentadas a otros concursos y no ser fotografías tipo selfie.



Francisco Javier García Gil por Almazán, Ángel Centeno por Ciudad Rodrigo, Enrique Jiménez por Consuegra, Javier Muñoz por Estella-Lizarra, Estitxu Ortolaiz Emparan por Hondarribia, José Mª Carretero Palacios por Jerez de los Caballeros, Uxue Olabarría por Laguardia, José Cortés Cortejarena por Sigüenza y Bruno Moura por Marvão, conformaron el jurado profesional que seleccionó 9 de las 160 fotografías presentadas, una por localidad, las cuales pasaron a someterse a una votación popular.



De ellas, las más votadas por el público han sido las fotografías ganadoras. En tercer lugar quedaba la fotografía de Sigüenza, presentada por @r_salao, con 478 me gustas. En segundo puesto era elegida la fotografía de Laguardia realizada por @ar_andujar, con 515 me gustas. Y como trabajo ganador, la fotografía de Jerez de los Caballeros de @ricardmabe, con 1.230 me gustas.